李대통령 “추경 해서라도 문화예술 토대 되살려야”

이재명 대통령이 15일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.01.15. 뉴시스

또 이 대통령은 허위 조작 정보에 대한 대응과 관련해 정보통신망법 개정안의 주요 내용을 살펴본 뒤 인공지능(AI)이 생성해 낸 영상에 대한 대비책이나 처벌 조항이 있는지 묻고 새로운 개념에 대한 대응이 잘 이뤄지고 있는지 점검했다고 청와대는 전했다.