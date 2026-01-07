전한길, 장동혁 계엄 사과에 “尹 사형 때리라고 부추기나”

전 한국사 강사 전한길 씨는 7일 장동혁 국민의힘 대표가 윤석열 전 대통령의 12.3 비상계엄 선포를 사과한 것을 비판했다.
전 씨는 이날 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 장 대표의 계엄 사과 기사를 공유하면서 “이거 뭐지? 장 대표님? (윤 전 대통령) 1심 선고를 앞둔 시점에서 판사들로 하여금 무기징역, 사형을 선고하라고 부추기느냐”고 말했다.
이어 “반국가세력으로부터 자유민주주의를 지키고자 했던 구국의 결단 ‘대국민 호소용 비상계엄’이 저들의 내란공작과 사기 탄핵이 드러나서 ‘윤어게인’이 옳았고, 윤 대통령이 옳았다는 것이 세상 만천하에 드러나고 있는데 지금 이 시점에서 갑자기 왜 계엄 사과?”라고 덧붙였다.
전 씨는 이후 이 글을 삭제한 뒤 “장 대표가 윤 대통령 1심 선고를 앞둔 시점에 갑자기 ‘비상계엄 사과’를 했다는 소식을 듣고 현 시국을 볼 때 판사들에게 안 좋은 시그널을 줄 우려를 표명한 글을 올렸다가 삭제했다. 좌빨 세력들이 보수 우파 분열로 전한길의 뜻을 확대 해석 또는 왜곡 보도할 가능성을 일축하기 위함이었다. 향후 공식 입장을 밝히겠다”고 했다.
앞서 장 대표는 이날 윤 전 대통령의 비상계엄 선포에 대해 “상황에 맞지 않는 잘못된 수단이었다”며 “우리 국민께 큰 혼란과 불편을 드렸다. 자유민주주의 헌정 질서를 지켜온 당원들께도 큰 상처가 됐다”고 사과했다.
이어 “국정 운영의 한 축이었던 여당으로서 그 역할을 다하지 못한 책임이 크다. 그 책임을 무겁게 통감하고 이 점 국민 여러분께 깊이 사과드린다”고 했다. 다만 당 안팎에서 요구해 온 윤 전 대통령과의 절연은 직접 언급하지 않았다.
