최다선 주호영, 장동혁 향해 “尹어게인 맞지 않다”

국민의힘 최다선(6선) 의원인 주호영 국회부의장(대구 수성갑·사진)이 장동혁 대표를 향해 “‘윤 어게인(again)’ 냄새가 나는 방법은 맞지 않다”고 말했다. 장 대표가 의원들의 거듭된 요청에도 계엄 사과 및 윤석열 전 대통령과의 단절 메시지를 내지 않고 있는 가운데 영남을 지역구로 둔 당 중진들이 잇따라 비판에 나선 것이다.
주 부의장은 8일 대구 지역 언론인들과 가진 정책토론회에서 장 대표에 대해 “자기편을 단결시키는 과정에서 중도가 도망간다면 잘못된 방법”이라며 이같이 밝혔다. 그는 “(장 대표가) 12월 3일까지는 지켜봐 달라고 했고, 그 이후엔 민심에 따르는 조치가 있을 걸로 기대하고 있었지만 최근 발언이 그렇지 않아서 당내 반발이 많이 일어나고 있는 상황”이라고도 했다.
장 대표는 3일 12·3 비상계엄 1년을 맞아 낸 메시지에서 “비상계엄은 민주당의 의회 폭거에 맞서기 위한 것”이라 밝히며 계엄에 대한 사과를 사실상 거부했다. 이에 3선 윤한홍 의원(경남 창원 마산회원)은 5일 장 대표가 주재하는 당 회의에서 공개적으로 “똥 묻은 개가 겨 묻은 개 나무라는 꼴”이라며 비판한 바 있다. 윤 의원에 이어 당내 최다선 주 부의장까지 나서며 장 대표의 노선 전환을 요구하는 중진 의원들의 압박이 커지고 있는 셈이다.
주 부의장은 윤 전 대통령에 대해서도 “폭정을 거듭하다 탄핵됐다”고 비판했다. 그는 윤 전 대통령이 비상계엄을 선포한 동기에 대해 “김건희 여사 특검을 막으려고 했던 것이 아닌가 짐작만 할 뿐”이라고 했다.
한편 주 부의장은 내년 지방선거 대구시장 출마 여부에 대해 “준비는 많이 해왔다. 빠른 시일 안에 입장을 정리하겠다”고 밝혔다.
댓글 0