성인 34% “만성콩팥병에 대해 잘 알지 못해”

국민 3명 중 1명(33.7%)은 ‘만성콩팥병’에 대해 잘 알지 못한다는 조사 결과가 나왔다. 만성콩팥병 환자의 절반이 당뇨병으로 인해 발생하는 만큼, 인식 개선이 시급하다는 지적이 나온다.
80% “당뇨-고혈압이 원인인 줄 몰라”
당뇨땐 年1회 콩팥검사 해야 하지만
환자조차 인지 못해, 인식 개선 시급
제약사인 한국베링거인겔하임은 8일 이 같은 내용을 담은 ‘당뇨병-만성콩팥병 인식 및 조기 관리 실태 조사’ 결과를 발표했다. 조사 결과 국민 10명 중 8명은 당뇨병(77.4%)과 고혈압(85.3%)이 각각 만성콩팥병의 주요 원인 질환임을 알지 못하고 있었다. 또한 국민 5명 중 3명(59.2%)은 당뇨병 환자일 경우 연 1회 이상 콩팥 검사를 받아야 한다는 점을 인지하지 못하고 있었다. 당뇨병 환자 중에서는 64.2%가 해당 사실을 모르고 있었다고 답했다. 이번 조사에는 만 20∼69세 일반 성인 1000명이 참여했다.
만성콩팥병은 콩팥 기능이 3개월 이상 지속적으로 감소하거나 구조적 손상이 발생한 상태를 말한다. 초기 증상이 뚜렷하지 않아 진단이 지연되기 쉽다. 콩팥은 한번 악화되면 회복되기 어렵다. 이 때문에 조기 발견이 늦어지면 투석이나 신장 이식을 고려해야 하는 말기 신부전에 이르게 된다. 만성콩팥병이 심혈관질환 발병 및 사망 위험 또한 높이는 만큼 조기 발견과 지속적인 관리가 필요하다.
콩팥 기능은 소변검사 및 혈액검사를 통해 확인할 수 있다. 만성콩팥병의 고위험군인 당뇨병 환자는 진단 직후와 매년 콩팥 검사를 받아야 한다. 건강검진 결과에서 사구체가 노폐물을 제거하는 기능을 평가하는 지표인 ‘사구체 여과율’이 저하됐거나, 콩팥에서 배설되는 물질로서 그 수치가 높을수록 콩팥 여과 기능 감소를 의미하는 ‘혈청크레아티닌’ 수치가 높은 경우 전문의 진료가 필요하다.
그러나 이번 조사에서 콩팥 기능 관련 주요 지표에 대한 국민적 인식 수준은 낮게 나타났다. 건강검진 항목에서 단백뇨를 확인한다고 응답한 비율은 35.0%, 사구체 여과율과 혈청크레아티닌을 확인한다고 응답한 비율은 각각 11.9%, 11.4%에 그쳤다. 특히 성인 10명 중 9명이 혈청크레아티닌(92.2%)과 사구체 여과율(89.2%)을 ‘모른다’고 응답했다.
당뇨병과 심장·콩팥질환을 비롯한 만성질환 관리에 필요한 요소에 대해선 △정기 건강검진 및 조기 발견 기회 확대(69.1%) △생활습관 개선 프로그램(47.4%) △의료비 부담 완화(32.9%) 등을 꼽았다.
장은지 기자 jej@donga.com
