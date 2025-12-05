대통령실 “정부-ARM, MOU 체결…반도체 설계인력 1400명 양성”

정부와 영국계 반도체 팹리스(설계) 회사인 암(ARM)이 5일 반도체 설계 인력 양성을 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.
대통령실 김용범 정책실장은 이날 서울 용산 대통령실에서 열린 이재명 대통령과 손정의 일본 소프트뱅크 회장 간 면담을 계기로 산업통상부와 르네 하스 암 대표가 ‘반도체·인공지능(AI) 산업 강화를 위한 MOU’를 체결했다고 브리핑을 통해 밝혔다.
MOU에 따라 산업부와 암은 워킹 그룹을 구성해 가칭 ‘암 스쿨’ 설립을 협의할 계획이다.
암 스쿨은 암이 강점을 가진 반도체 설계 교육에 특화된 기관이 될 전망이다. 정부와 암은 암 스쿨을 통해 글로벌 최고 수준의 반도체 설계 인력 1400여 명을 양성한다는 구상이다.
김 실장은 “(암 스쿨은) 한국 반도체 산업이 상대적으로 취약한 팹리스 등 시스템 반도체 분야를 강화할 귀중한 자산이 될 것”이라며 “이를 위해 산업부는 반도체 특성화대학원 지정 등을 속도감 있게 추진할 계획”이라고 설명했다.
정부는 광주과학기술원을 암 스쿨의 우선 후보로 검토 중이다.
김 실장은 “광주과기원으로 확정된 건 아니다”라며 “이달 내에 반도체 전략회의 일정을 계획하고 있다”고 말했다. 그는 “그때 우리가 반도체 산업을 전략적으로 키우기 위한 여러 비전을 말할 거고, 남부 반도체 벨트 구상 등도 설명해 드릴 것”이라며 “(회의의) 구체적인 날짜는 확정되지 않았다”고 부연했다.
이 대통령은 이날 앞으로 암과 한국 스타트업 개발자들 간 더 많은 협력과 투자가 이뤄지길 당부했다고 김 실장은 전했다.
김 실장은 이 대통령과 손 회장의 면담에 대해선 “AI 시대를 대비한 전략적 협력 방안에 대해 심도 있는 의견을 나눴다”고 밝혔다.
김 실장에 따르면 손 회장은 이 대통령에게 “AI 시대를 제대로 이끌어가기 위해선 강하고 책임감 있는 지도자가 필요한데 이 대통령이 이미 현명한 전략으로 이 분야를 리드하고 있어서 존경한다”고 말했다. 김 실장은 “두 분의 인식이 상당히 많이 겹쳤다”고 전했다.
다만 손 회장은 “한국에 결정적인 약점이 있는데 에너지”라며 “에너지가 충분하지 않다”고 진단했다. 손 회장은 “한국 기업들과 글로벌 기업들이 한국에 데이터센터 구축 계획을 많이 발표하고 있는데 제가 보기엔 규모가 매우 작다”고 지적하며 “한국이 가진 AI 국가로서의 잠재력과 비전에 비해 지금 나오고 있는 데이터센터 구축 계획은 너무 작다. 더 커져야 할 텐데 에너지 확보가 매우 중요할 것”이라고 강조했다.
김 실장은 “두 분 다 대화를 이어가며 공감하는 부분이 많았다. 앞으로 손 회장의 접견이 이번에 그치지 않고 두 분이 기회 되는 대로 가끔 만나시지 않을까 생각한다”고 했다.
