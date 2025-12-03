李대통령, IOC 위원장 만나 “한국 체육에 많은 관심 부탁”

이재명 대통령이 3일 오후 서울 용산 대통령실에서 커스티 코번트리 국제올림픽위원회(IOC) 위원장을 만나 “대한민국 체육 육성 발전에 대해서도 많은 관심, 지원을 부탁드린다”고 당부했다.
코번트리 위원장은 “국제 스포츠계를 위해, 한국을 위해 앞으로 협력을 해나갈 기회가 굉장히 많을 것”이라고 화답했다.
이날 이 대통령과 코번트리 위원장의 만남에는 유승민 대한체육회장, 김재열 IOC 위원, 잰 패터슨 IOC 비서실장, 크리스티안 클로 IOC 홍보총괄도 함께 했다.
또 정부 측에서 최휘영 문화체육관광부 장관, 강훈식 대통령비서실장, 문진영 사회수석비서관, 이동연 문체비서관, 김남준 대통령실 대변인, 권혁기 의전비서관이 참석했다.
이 대통령은 코번트리 위원장이 입장하자 “어서오십시오”라며 환영의 뜻을 전했다. 이어 유 회장, 김 위원 등과 차례로 악수했다.
이 대통령은 코번트리 위원장에게 “대한민국에 방문해 주신 걸 우리 국민과 함께 환영한다”며 “세계 체육 발전을 위해 애쓰시는 위원장님에 대해 정말 지지한다는 말씀을 드린다”고 했다.
이어 “우리 위원장님을 뵈니까 세계 체육 발전이 지금보다 한층 더 가속도가 붙을 것 같은 느낌이 든다”며 “기대된다”고 했다.
코번트리 위원장은 “대통령님을 만나 뵙게 돼 기쁘다”며 “취임 이후 굉장히 많은 활동을 한국에서, 그리고 국제적으로 하고 계신 점에 대해 감명 깊다”고 했다.
그러면서 “한국의 많은 동료와 함께 일을 하고 있다”며 “어제 부산에서 열린 세계도핑방지기구 총회에 방문했는데, 굉장히 업무가 잘 진행되고 있는 것 같고 문체부 장관님과도 좋은 만남을 가졌다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
