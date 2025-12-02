대통령실 “李대통령 사칭 가짜 SNS, 엄중 처벌”

“금품 요구 정황도… 즉각 신고를”
대통령실은 1일 소셜네트워크서비스(SNS)에서 이재명 대통령을 사칭해 금품을 요구하는 등 범죄 행위가 벌어지고 있다면서 “엄중하게 처벌할 것”이라고 밝혔다.
대통령실 전은수 부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “최근 틱톡이나 엑스(X·옛 트위터) 등에서 제21대 대통령을 사칭하는 가짜 계정이 확인돼 각별한 주의를 요청한다”면서 “이 가짜 계정들은 프로필에 ‘제21대 대통령’이란 직함과 성명을 기재하고, 대통령 공식 계정의 사진·영상을 무단 도용하고 있다”고 밝혔다. 이어 “단순 사칭을 넘어, 금품을 요구하는 등 범죄 정황도 포착됐다”며 “대통령실은 이를 명백한 범죄 행위로 판단하고 국민 안전을 위협하는 온라인 사칭 범죄에 대해 단호히 대응하겠다”고 했다.
경찰청 국가수사본부는 이날 대통령을 사칭하며 금품을 요구하는 가짜 계정을 서울경찰청 피싱사기수사대에서 수사한다고 밝혔다. 경찰에 따르면 해당 가짜 계정들은 대통령 공식 행사 사진·영상 등을 게시하며 특정인에게 다이렉트 메시지(DM)를 보내 금품을 요구하고 있다.
경찰은 “최근 이뤄지는 피싱 사기는 도용뿐만 아니라 딥페이크, 딥보이스 등을 이용하기도 한다”며 “대통령을 사칭하는 다양한 허위 정보를 주의하고, 온라인상 금품을 요구하는 경우 응대하지 말고 즉시 경찰에 신고해야 한다”고 밝혔다.
앞서 지난달 27일 온라인에선 이 대통령 명의의 허위 담화문이 유포되기도 했다. 여기엔 해외 주식에 투자하는 일명 ‘서학개미’를 겨냥해 해외주식 양도소득세율 인상과 보유세 신설 등 허위 사실이 담겼다. 해당 내용이 논란이 되자 국가수사본부는 내사에 착수하겠다고 밝힌 바 있다.
신규진 기자 newjin@donga.com
전남혁 기자 forward@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0