李, 취임후 국정원 첫 방문…“정치적 악용되는 경우 있어 서글퍼”

이재명 대통령은 28일 취임 후 처음으로 국가정보원을 방문해 “국정원이 국가 경영에 정말로 중요한 조직이지만 역량이 큰 만큼 악용되는 경우가 있어 서글프다”며 “국정원이 바로 서고 본연의 역할을 다할 때 국가가 얼마나 더 나아지는지 보여달라”고 당부했다.
28일 강유정 대통령실 대변인에 따르면 이날 이 대통령은 국정원을 찾아 업무보고를 받았다. 이 대통령이 개별 부처를 직접 방문한 건 이번이 처음이다. 이 대통령은 국정원을 시작으로 정부 기관 업무보고를 받을 예정이다.
이날 이 대통령은 “언제나 제가 안타깝게 생각하는 것은 여러분 대다수, 압도적 다수는 국가와 우리 국민을 위해서 최선을 다하고 있다. 그런데 가끔 쌀에 뉘가 끼듯이 정치적으로 악용 당하거나 동원 당하거나, 또는 무슨 간첩 조작 사건 같은, 아주 이례적인 예외적인 상황이 벌어져서 모든 직원들이 한꺼번에 도매급으로 비난받는 경우가 있다. 앞으로는 그런 일이 없었으면 좋겠다”고 했다.
이 대통령은 첫 번째 정부 부처 방문으로 국정원을 선택한 이유에 대해 “국정원이 워낙 중요하기 때문에 그렇다”며 “누가 뭐라 한들 국가 정보 활동이 국가 운영에, 거의 운명에 영향을 미친다고 생각한다. 그리고 그 핵심에 여러분들이 있는 것이다. 앞으로도 여러분들에게 주어진 역할 제대로 잘 수행해서 존경받는, 그리고 인정받는 그런 국정원이 되기를, 국정원 직원들이 되기를 바란다. 충분히 그럴 수 있다고 생각한다”고 강조했다.
그러면서 “제가 행정을 꽤 오랫동안 해본 경험에 의하면 거의 대다수, 압도적인 다수의 사람들이 정말 그 본분에 충실하다. 만약에 우리 국민들이 일반적으로 오해하는 것처럼 대다수가 그런다면 이 나라가 이렇게 살아남기 어려웠을 것”이라고 덧붙였다.
이 대통령은 “제가 최근 순방을 다녀오면 대한민국의 국가적 위상이 얼마나 높아졌는지를 정말 체감할 수 있다. 우리 스스로가 평가하는 것 그 이상이다. 그리고 객관적으로 보면 경제적 역량이나 문화 역량이나 또는 민주주의 역량에 있어서 타의 추종을 불허한다. 대단한 국가 역량, 국민 역량을 가진 나라”라고 격려했다.
이어 “그리고 그렇게 만든 것의 핵심 중심은 공무원들이다. 청렴하게 자기 본분에 충실하게 정말 열심히 일해온 덕분이다. 여러분도 마찬가지”라며 “얼마나 중요한 일을 하고 있나? 사람으로 치면 국가의 눈, 귀의 역할을 여러분이 하고 있는 것이다. 자부심을 가지고 최선을 다 해주기를 다시 한 번 부탁드린다”고 당부했다.
