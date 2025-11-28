장경태, 성추행 의혹 동영상 보도에…“동의없이 촬영, 명백한 무고”

국회 여성 비서관을 준강제추행한 혐의로 피소된 더불어민주당 장경태 의원이 28일 사건 당시 정황이 담긴 영상이 보도된 데 대해 “사실관계가 확인되지 않은 의혹 제기와 함께 공개한 동의 없는 촬영 영상”이라며 “사실과 다른 명백한 무고”라고 반발했다.
장 의원은 이날 페이스북을 통해 “고소인의 남자친구라고 알려진 남성이 제게 폭언을 행사하며 폭력을 행사한 장면, 당사자 동의 없이 촬영한 것”이라며 이같이 말했다. 이어 “그 폭력으로 경찰도 출동했으니 신고 내용과 출동일지를 보시면 된다”고 주장했다.
장 의원은 고소장에 적시됐다는 내용도 사실관계와 다르다고 주장했다.
그는 “그다음 날 저는 당시 자리를 함께했던 분들과 일상적인 안부 연락을 주고받았고, 심지어 그중 한 분은 그 남성의 폭력적 행동으로 인해 제게 벌어진 불미스러운 상황을 오히려 걱정해 주기까지 했다”며 “당시 현장에서 주변의 만류에도 불구하고 폭력을 지속한 사람은 바로 그 남성”이라고 했다.
국민의힘의 관련 논평을 두고는 법적 대응을 시사했다. 장 의원은 “명백한 허위사실”이라며 “타 의원실 보좌진을 마치 제 의원실 보좌진인 것처럼 사실을 왜곡하는 등 명백한 허위사실 유포에 대해선 강경하게 법적조치를 하겠다”고 밝혔다.
그러면서 “몰래 동의 없는 촬영을 한 사람이 국민의힘 소속은 아닌지 파악해 보길 바란다”고 했다.
언론을 향해서도 “사실관계가 확인되지 않은 추측성 보도의 확대 재생산을 자제해주길 바란다”며 “모든 허위사실과 명예훼손에 대해 법적 책임을 분명히 묻겠다”고 말했다.
장 의원은 전날에도 “전혀 사실이 아닌 허위 무고와 관련, 음해에 대해 법적 조치를 포함해 강력 대응하겠다”고 밝힌 바 있다.
경찰에 따르면 국회 한 의원실 여성 비서관은 지난 25일 서울 영등포경찰서에 장 의원을 준강제추행 혐의로 고소했다. 그는 국회 국정감사 기간이었던 지난해 10월 23일 영등포구 여의도의 한 식당에서 모임을 하던 중 장 의원에게 추행을 당했다고 주장한 것으로 전해졌다.
피소 사실이 알려진 직후 민주당 정청래 대표는 당 윤리감찰단에 진상 조사를 지시했다. 장 의원에 대한 조사는 윤리감찰단장을 맡은 박균택 의원이 직접 할 것이라는 관측이 제기되고 있다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
