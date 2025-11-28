[프로필]김종철 초대 방미통위 위원장 후보자…학문·정책 두루 갖춘 법학 석학

이재명 대통령이 28일 김종철 연세대학교 법학전문대학원 교수를 신임 방송미디어통신위원회 위원장 후보로 지명했다.
1966년생인 김종철 후보자는 마산중앙고와 서울대 공법학과를 졸업하고 같은 대학 법학 석사를 나왔다. 이후 영국 런던정경대에서 법학 석·박사 과정을 거쳤다.
이 후보자는 법학박사 취득 후 1999년부터 한양대 법과대학 전임강사·조교수로 재직했다. 2003년에는 연세대 법과대학 법학과에서 조교수·부교수 직을 지냈다. 2008년 연세대 법과대학 부학장에 오른 이후 2009년부터 현재까지 연세대 법전원 교수로 강단에 서고 있다.
교수직과 별개로 2005년부터는 감사원 정책자문위원회 자문위원, 국가인권위원회 행정심판위원회 위원 등 공직에서도 활동했다. 이외에도 국회 헌법개정특별위원회 자문위원, 대검찰청 검찰개혁위원회 위원 등을 지냈다. 지난 2020년에는 고위공직자범죄수사처(공수처) 처장 후보추천위원회 위원으로도 위촉됐다.
이 후보자는 법학 석학으로서 한국공법학회, 언론법학회, 인권법학회 등 회장을 역임하기도 했다.
방미통위 위원장직은 국회 인사청문회를 거쳐 최종 임명된다.
▲경남 진주(1966년생) ▲마산중앙고 ▲서울대 공법학과 ▲서울대 법학 석사 ▲영국 런던정경대 법학 석·박사 ▲한양대 법과대학 전임강사·조교수 ▲연세대 법과대학 법학과 조교수·부교수 ▲연세대 법과대학 부학장 ▲연세대 법학전문대학원 교수 ▲감사원 정책자문위원회 자문위원 ▲대검찰청 검찰개혁위원회 위원 ▲학교법인 상지학원 이사 ▲한국형사정책연구원 비상임감사 ▲한국언론법학회 회장 ▲고위공직자범죄수사처장 후보추천위원회 위원 ▲한국공법학회 회장 ▲언론법학회 회장 ▲인권법학회 회장 ▲국민헌법자문특별위원회 부위원장 ▲정보통신윤리위원회 연구위원
