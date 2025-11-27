국방硏 “北 핵무기 최대 150기”… 사실상 핵보유국 인도 수준

2040년엔 400여기 보유 예상
기존 국내외 추정치의 2~3배
사실로 확인땐 비핵화 회의론
북한이 현재 핵무기를 최대 150기 보유하고 있으며, 2030년까지 200여 기, 2040년까지는 400여 기를 보유할 것이라는 전망이 나왔다. 북한이 ‘사실상의 핵보유국’인 인도, 파키스탄과 맞먹는 수준의 핵탄두를 이미 갖고 있다는 주장이다. 이 같은 주장이 사실로 확인될 경우 비핵화 회의론이 커지면서 북-미 간 핵군축 협상이 힘을 받을 것이라는 관측이 나온다.
이상규 한국국방연구원(KIDA) 핵안보연구실장은 26일 서울 용산구 국방컨벤션에서 KIDA 주최로 열린 ‘2025년 북한군사포럼’에서 올해 기준 북한의 총 핵무기 추정 수량은 127∼150기(우라늄탄 115∼131기, 플루토늄탄 15∼19기)이라고 주장했다. 이는 기존 국내외 연구기관의 북한 핵탄두 보유 추정치보다 2∼3배 많은 규모다. 미국 의회조사국(CRS)이나 스톡홀름국제평화연구소(SIPRI) 등은 현재 북한의 핵탄두 보유량을 50기 정도로 추정하고 있다.
이에 대해 이 실장은 “북한은 핵물질 생산 능력 증대를 위해 관련 시설 증·신설에 나서고 있다”며 “영변과 강선 등에 우라늄 농축시설이 늘어난 점을 반영한 것”이라고 설명했다.
앞서 김정은 북한 국무위원장은 2023년 초 당 전원회의를 통해 “핵탄 보유량을 기하급수적으로 늘릴 것”을 지시했다. 이후 국제원자력기구(IAEA)는 8월 보고서에서 북한 영변에 우라늄 농축시설로 추정되는 건물이 신설됐으며, 이를 활용해 우라늄 농축 활동을 확대할 가능성이 있다고 밝힌 바 있다. 이 실장은 우라늄탄의 경우 2030년 최대 216기, 2040년 386기, 플루토늄탄은 2030년 27기, 2040년 43기까지 늘어날 것으로 예상했다. 이에 따라 총 핵무기 추정 수량은 2030년 최대 243기, 2040년 429기로 추정했다.
북한의 핵추진 잠수함(핵잠)에 대해 이 실장은 원자로와 전투체계 등 주요 하부체계와 장비가 완전히 탑재되지 않았을 가능성이 높다고 분석했다. 또 농축도 20% 이상의 핵잠용 소형원자로 개발은 10년 이상이 걸릴 것으로 전망하면서 러시아가 5000∼6000t급 잠수함의 설계 건조 기술 등을 북한에 일부 제공하거나 지원할 가능성이 있다고 주장했다.
댓글 0