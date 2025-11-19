‘양평 개발특혜 의혹’ 김건희 오빠, 구속영장 기각

양평 공흥지구 개발 특혜 의혹을 받는 김건희 여사의 오빠 김진우 씨가 구속을 면했다.
19일 서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 김 씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 구속영장을 기각했다.
정 부장판사는 “주된 혐의의 경우 의심을 넘어 충분히 소명됐다고 보기 어려운 점, 나머지 혐의들에 대해 피의자가 기본적인 사실관계를 인정하고 있거나 다툴 여지가 있는 점, 제출된 자료만으로는 본건 혐의에 대한 증거를 인멸하거나 도주할 염려가 있다고 보기 어려운 점 등을 참작했다”고 기각 사유를 밝혔다.
앞서 14일 김건희 특검(특별검사 민중기)은 특정범죄가중처벌법상 국고손실 및 증거인멸 등 혐의를 받는 김 씨에 대해 구속영장을 청구했다.
김 씨는 2011~2016년 경기 양평군 공흥지구 일대 아파트 사업의 개발부담금을 부당하게 부담하지 않은 등 특혜 의혹을 받은 개발 사업 시행사인 ‘이에스아이엔디(ESI&D)’를 실소유한 것으로 지목됐다.
또한 김 씨는 김 여사가 인사 등 청탁의 대가로 받은 금품들을 숨겼다는 혐의로도 특검 수사를 받아 왔다.
김 씨는 이날 심문에서 이배용 전 국가교육위원장이 윤석열 전 대통령 부부에게 전한 것으로 보이는 당선 축하 카드를 자신이 찢었다고 시인하면서 “중요한 것인지 몰랐다”는 취지로 말한 것으로 전해졌다. 당선 축하 카드는 이 전 위원장이 2022년 3월 윤 전 대통령 당선 직후 금거북이와 함께 건넨 것으로 ‘매관매직’ 의혹의 중요한 단서로 꼽힌다.
특검은 지난 4일과 11일 김 씨를 피의자 신분으로 소환해 조사한 바 있다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0