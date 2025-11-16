재계 총수 만난 李 “대미투자로 국내투자 줄지 않게 조치해달라”

이재명 대통령과 이재용 삼성전자 회장이 16일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 한미 관세협상 후속 민관 합동회의에서 악수하고 있다. (대통령실통신사진기자단) 2025.11.16. 뉴시스

또 이 대통령은 “특히 우리가 대미 금융 투자를 하지 않을 수 없게 됐는데 그 부분을 우리 정부 측하고 잘 협의를 해 기회를 잘 활용하면 좋을 것 같다”며 “정부 입장에서도 우리 국내 기업들이 연관돼 사업을 하는 게 투자금 회수에 훨씬 더 안전성이 높을 것 같다”고 했다.