[속보]한미 팩트시트 발표…李 “우라늄 농축 권한, 美지지 확보”

“핵추진잠수함 건조 추진 뜻 모아
사용후 핵연료 재처리 권한도지지
美해군 함정도 한국서 건조 추진”
이재명 대통령이 14일 한국-미국 무역협상 결과를 담은 조인트팩트시트(공동설명자료)를 발표했다. 관심을 모았던 한국 핵추진 잠수함(핵잠) 건조에 대해 이 대통령은 “양국은 핵추진 잠수함 건조를 추진하기로 뜻을 모았다”며 “미국 상선뿐만 아니라 미국 해군 함정 건조 조차도 대한민국 내에서 진행할 수 있도록 제도적 개선책 모색하기로 했다”고 말했다.
이날 이 대통령은 용산 대통령실에서 팩트시트를 확정했다고 발표했다. 이 대통령은 “한미동맹의 굳건한 신뢰 바탕으로 상호존중과 이해에 기초해 호혜적 지혜를 발휘한 결과로 한미 모두가 상식과 이성에 기초한 최선의 결과 만들었다”고 말했다.
이 대통령은 양국이 3500억 달러 대미 투자에 대해서도 ‘상업적 합리성’이 보장된 사업에만 투자하기로 했다고 설명했다. 이 대통령은 “우리 경제가 충분히 감내할 수 있는 범위 내에서, 상업적 합리성이 있는 프로젝트에 한해 투자 진행한다는 점을 양국 정부가 확인해 원금 회수가 어려운 사업에 투자를 빙자한 사실상 공여가 이뤄진 것 아니냐는 일각 불신이나 우려 또한 확실하게 불식하게 됐다”고 했다.
핵잠과 핵연료 재처리 등 안보 사안에 대해 이 대통령은 “양국은 핵추진 잠수함 건조를 추진하기로 뜻을 모았다”며 “우라늄 농축과 사용 후 핵연료재처리 권한 확대에 대해서도 미 정부의 지지를 확보하는 데 성공했다”고 했다.
핵잠을 한국에서 건조하느냐, 미국에서 하느냐의 문제에 대해 이 대통령은 “미국 상선뿐만 아니라 미 해군 함정 건조 조차도 대한민국 내에서 진행할 수 있도록 제도적 개선책 모색하기로 했다”며 “대한민국과 미국 조선업이 함께 위대해질 수 있는 발판을 구축했다”고 말했다.
전시 작전권 환수 문제도 팩트시트에 언급됐다. 이 대통령은 “국방력 강화와 전시 작전권 환수 통해 한반도 방위에 대한 주도적 의지를 천명했다”며 “미국이 이를 지지하며 지원하겠다는 의지 강력하게 피력했다”고 말했다.
