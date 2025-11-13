장동혁 “재명이네 가족 돼야 살아남는 나라 됐다”

“특검·항소포기 보며 히틀러 어른거려

자기 사건은 덮고 반대파 확대 기소

히틀러도 충성파로 관료·판검사 다 교체”

장동혁 국민의힘 대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1



장 대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 “히틀러는 자기 측 사건은 덮고 반대파 사건은 확대기소하는 선택적 사법 시스템을 만들었다”며 이같이 말했다.

그는 “조지오웰 소설 동물농장에 나오는 ‘어떤 동물은 다른 동물보다 더 평등하다’는 구절이 생각난다”며 “이제 대한민국은 재명이네 가족이 돼야만 살아남는 동물농장이 됐다”고 했다.

이어 “대장동 항소 포기를 책임져야 할 사람은 이재명 대통령, 노만석 검찰총장 권한대행, 이진수 법무부 차관, 정성호 법무부 장관”이라며 “노 권한대행의 사퇴로 끝날 일이 아니다. 꼬리 자르기는 더 큰 국민적 분노에 직면할 것”이라고 강조했다.



송언석 국민의힘 원내대표가 13일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴스1



장 대표는 12·3 비상계엄 연루 의혹 공직자 조사를 위한 ‘헌법존중 정부혁신 태스크포스(TF)’를 겨냥해 “히틀러는 집권 직후 SA(돌격대)와 SS(나치 친위대) 같은 조직을 통해 국가 관료, 판사, 검사, 군 장성을 대규모 교체했다. 기준은 충성심이었다”며 “이재명 정권도 문재인 정권에 이어 제2의 적폐 청산 몰이에 착수했다”고 지적했다.같은 당 송언석 원내대표도 노 권한대행의 사의 표명에 “전형적인 꼬리 자르기”라고 비판했다.송 원내대표는 이날 최고위 회의에서 “이번 항소 포기에는 분명히 정 장관의 외압이 연루돼 있다. 용산 대통령실의 개입 흔적까지 노 권한대행이 직접 입으로 언급했다”며 이같이 밝혔다. 이어 “외압을 행사한 정 장관부터 책임지고 사퇴해야 한다”고 촉구했다.

그는 더불어민주당 정청래 대표가 대장동 항소 포기에 반발하는 검사들에 대해 ‘겁먹은 개가 요란하게 짖는 법’이라고 발언한 것을 두곤 “국민의 눈엔 정 대표가 거울을 보면서 손가락질하는 것으로 보인다”고 지적했다. 그러면서 “대장동 일당들에게 7800억 원을 상납한 항소 포기에 민심이 들끓고 분노가 끓어오르자 겁을 먹고 요란하게 짖는 것”이라고 덧붙였다.