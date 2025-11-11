국힘 성일종 “100만원 백이 무슨 뇌물이냐”…김기현 옹호

국민의힘 성일종 의원은 11일 같은 당 김기현 의원의 배우자가 김건희 여사에게 100만 원 상당의 가방을 선물한 데 대해 “100만 원 정도 되는 가방이 무슨 뇌물이냐”며 김 의원을 두둔했다. 성 의원은 100만 원 정도의 가방은 ‘보편적인 백’이라고 했다.
성 의원은 이날 KBS 라디오 ‘전격시사’에서 “그게 무슨 뇌물일 것이며, (김 여사가) 보신 적도 없을 것 같다”고 주장했다.
성 의원은 “인사를 가야 하니까 아마 (김 의원) 사모님께서 그 정도 사셔서 가신 것 같다”며 “돈 100만 원 정도되는 보편적인 백인 것 같다”고 주장했다.
그러면서 성 의원은 “그걸 뇌물로 연결하는 게 특검이 할 일이냐”고 주장했다.
앞서 6일 김건희 특검은 김 여사의 서울 서초구 아크로비스타 자택을 압수수색하는 과정에서 프랑스 명품 브랜드인 로저비비에의 클러치백(손가방) 2개를 압수한 것으로 확인됐다.
특검은 현장에서 가방과 함께 압수한 ‘감사편지’ 등을 토대로 김 의원의 부인이 김 여사에게 이 가방을 건넨 것으로 보고 정확한 사실관계를 파악하고 있다.
김 의원은 8일 입장문에서 “제 아내가 2023년 3월 국민의힘 전당대회에서 제가 당대표로 당선된 후 김 여사에게 클러치백 1개를 선물한 사실이 있다고 한다”며 “제 아내가 김 여사에게 했던 선물은 배우자끼리 사인간의 의례적인 예의차원의 인사였을 뿐 그 이상 그 이하의 의미도 없다”고 했다.
김 의원은 “제 아내가 신임 여당 대표의 배우자로서 대통령의 부인에게 사회적 예의 차원에서 선물을 한 것”이라며 “여당 대표와 대통령이 서로 원만히 업무 협력을 하는 것이 필요하다는 생각으로 덕담 차원의 간단한 인삿말을 기재한 메모를 동봉했다고 한다”고 했다.
그러면서 김 의원은 “이미 여당 대표로 당선된 저나 저의 아내가 윤 대통령 부부에게 청탁을 할 내용도 없었고 그럴 이유도 없었다”고 했다.
김 의원은 “특검이 별 성과를 내지 못한 채 민중기 특검 자신의 주식투자 사기 의혹으로 인해 국민적 비난에 부딪히자 시선 돌리기용 언론 플레이를 하는 것은 아니기를 바란다”고 했다.
아울러 김 의원은 “사실 확인 없는 억측을 바탕으로 마치 범죄 혐의라도 있는 것처럼 보도되지 않도록 해주실 것을 언론인 여러분들께 정중히 부탁드린다”고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
