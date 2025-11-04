추경호, 특검 영장에 “불체포특권 뒤 숨지 않고 당당히 임하겠다”

12·3 비상계엄 당시 ‘계엄 해제 표결 방해 의혹’으로 내란특검(특별검사 조은석)에 의해 구속영장이 청구된 추경호 국민의힘 의원이 “불체포 특권 뒤에 숨지 않고 당당히 임하겠다”고 말했다.
추 의원은 4일 서울 여의도 국회에서 열린 의원총회를 마치고 기자들과 만나 “다분히 정치적 접근이고 민주당(더불어민주당)의 주문에 의한 그런 수사 결과를 맞추고 꿰맞추기 작업을 한 게 아닌가 하는 이런 의심을 강하게 한다. 저는 국민께 불체포특권 포기 약속을 드렸다. 이번에도 저는 그 약속을 지킬 것”이라며 이같이 밝혔다.
비상계엄 4일 전인 지난해 11월 29일 윤 전 대통령과 관저에서 만찬을 했다는 보도에 대해서는 “그날은 국민의힘 중진 의원들 몇 분이 한남동 관저에서 만찬을 한 날이다. 저는 여의도에서 모 언론사 정치부 기자들과 만찬 후 후반부에 잠시 참석했다”고 설명했다.
이어 “거기에는 우리 당 의원들 다수, 대통령 비서실 수석 등 여러 명이 있었던 것으로 기억한다. 계엄 또는 여러가지 국정 현안에 대한 무거운 이야기를 나누는 자리가 전혀 아닌, 가벼운 만찬 자리였고 제가 늦게 합류한 만찬이었다”고 덧붙였다.
그는 “구속영장 내용에 국회의원들이 본회의에 참석하지 못하도록 하기 위해 의원총회 장소를 예결위원회 회의장으로 공지했다는 내용도 있다”며 “의원총회는 민주당과 번갈아 가면서 예결위원회(예결위) 회의장 아니면 본청 246호에서 한다. 당일 국민의힘이 예결위장을 사용하는 날이니 그렇게 공지가 나간 것”이라고 주장했다.
비상계엄 선포 당일 국민의힘 원내대표였던 추 의원은 의원총회 장소를 여러 차례 바꿔 의원들의 계엄 해제 요구안 심의와 표결을 방해한 혐의를 받고 있다.
특검은 지난해 12월 3일 비상계엄이 선포된 후 추 의원이 의원총회 장소를 국회(오후 11시 3분)→여의도 중앙당사(오후 11시 9분)→국회 예산결산특별위원회 회의장(오후 11시 33분)→중앙당사(4일 0시 3분)로 총 세 차례 변경한 것이 표결 방해 의도가 있었다고 보고 있다.
국민의힘은 추 의원 구속영장 청구에 항의하며 이날 이재명 대통령의 국회 시정연설을 보이콧 했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
