국힘 “젊은층 많은 광진-관악 매매가 집중상승… 정부 대책 이후”

국민의힘 장동혁 대표가 28일 이재명 정부의 부동산 정책을 두고 “단순한 정책 실패가 아니다. 청년과 국민의 삶을 벼랑 끝으로 미는 명백한 부동산 테러”라고 비판했다.
장 대표는 이날 오후 3시 서울 마포구 서울청년센터에서 열린 ‘청년과 함께하는 부동산 정책 간담회’에서 이같이 밝혔다.
그는 “이미 지난 문재인 정권에서 처참히 실패했던 정책이자 내 집 마련의 꿈을 죄악시하고 주거 이동의 사다리를 끊어버리는 주거 파탄 정책을 광기처럼 밀어붙이고 있다”고 말했다.
이어 “정작 서울에서 일하고 있는 청년들은 도시 밖으로 내쫓기고 있다”며 “이게 21세기판 서울 추방령이 아니고 무엇이겠느냐”고 지적했다. 그러면서 “이재명 정권은 청년들을 잔혹한 생존게임으로 밀어넣고 있다”며 “오늘을 포기하고 내일 벼락거지가 될지, 오늘 무리하고 내일 영끌 거지가 될지를 강요하고 있는 것”이라고 했다.
이날 간담회에는 김도읍 정책위의장, 심교언 국민의힘 부동산정책 정상화특위 위원 등이 참석했다. 또 대학생, 취업준비생, 대학원생 등 청년들도 자리를 함께했다.
심교언 국민의힘 부동산정책 정상화특위 위원은 ”서울에서 젊은층이 가장 많이 살고 있는 곳이 광진구, 관악구다. 그 다음으로는 성동구, 양천구인데 (10·15 부동산 정책 이후) 매매가격 지수가 집중적으로 오르고 있다“고 비판했다.
이어 “서울부동산원에서 서울아파트 9월 월세의 평균을 재봤는데 서울 월세가 143만원으로 나와 월별기준으로 역대 최고치를 기록했다”고 말했다. 그러면서 “전세도 매물이 다 사라져서 월세로 몰리는 현상이 나타나고 있다”고 했다.
심 위원은 현재 정부의 대출 규제에 대한 문제점을 지적했다. 그는 “과거엔 젊은층이 월세에서 살다 결혼한 뒤 전세에서 살고, 대출을 통해 자가를 얻었다”며 “그런데 대출 규제 통해 이 과정을 다 끊어놓은 것”이라고 꼬집었다.
양정호 특위 위원은 ”정부의 10·15 부동산 정책으로 우리나라에 새로운 형태의 부동산 신(新)카스트 제도가 고착화될 가능성이 있다“며 ”부동산을 가진 집단과 그렇지 않은 집단, 또 서울에 살고 안사는 집단으로 나눠질 것이다. 이러면 양극화가 고착해지는 문제점시 생긴다“고 지적했다.
한편 이날 장 대표는 부동산 6채를 두고 더불어민주당이 공세를 이어오는 것과 관련해서 “저희 고향 주택엔 어머니가 살고, 진주에 있는 아파트는 장모님이 거주하는 것”이라며 “충분히 말씀 드렸는데 그런 비판을 하는 것 자체가 너무나 억지스럽고 제가 다 부끄럽다”고 해명했다.
또 장 대표는 김현지 대통령실 제1부속실장의 국정감사 출석을 압박했다. 그는 “김현지의 국감 출석은 한 마디로 국민의 명령이다. 그 명령을 안 따를 땐 국민의 심판이 따를 것”이라며 “출석하시길 바란다”고 강조했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
