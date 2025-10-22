김건희, 경복궁 방문때 ‘왕의 의자’에 앉았다

2023년 휴관일에 근정전 등 2시간 머물러
“스스로 1~2분 앉은듯…이배용이 권했을수도”
국가유산청 “역대 대통령들은 앉은 적 없어”
金, 경회루 추정 장소서 슬리퍼 신고 짝다리도
김건희 여사가 2023년 휴관일에 경복궁을 방문해 근정전 어좌(御座), 즉 ‘왕의 의자’에 앉은 것으로 확인됐다.
국가유산청은 22일 국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 임오경 의원실에 제출한 자료에서 “2023년 9월 12일 김 여사가 경복궁 근정전에 방문했을 당시 용상(어좌)에 앉은 사실이 있음을 확인했다”고 밝혔다. 국가유산청은 역대 대통령 중 용상에 앉은 사례는 없었던 것으로 확인됐다고도 부연했다. 대통령도 못 앉은 어좌에 김 여사가 앉은 것이다.
국가유산청에 따르면 당시 근정전 안에는 이배용 국가교육위원장, 최응천 전 문화재청장, 고정주 전 경복궁관리소장, 황성운 전 문체비서관실 행정관 등이 김 여사와 함께 있었다. 현재 경복궁 근정전의 내부 출입은 금지돼 있다.
민주당 이기헌 의원이 확보한 경복궁 2023년 9월 12일 상황일지에 따르면 김 여사는 이날 오후 1시 35분 협생문을 통해 경복궁에 들어와 근정전, 경회루, 흥복전 순으로 둘러봤다고 되어 있다. 김 여사는 이날 오후 3시 26분까지 약 2시간가량 경복궁에 머문 것으로 파악됐다. 이날은 화요일로 경복궁 휴궁일이었다. 일지에는 김 여사가 ‘VIP’로 표기돼 있다.
양문석 민주당 의원은 22일 열린 문체위 국정감사에서 김 여사가 2023년 9월 경복궁 경회루를 방문했을 때로 추정되는 사진이 공개된 것을 언급하며 당시 대통령실 문화체육비서관실 선임행정관 자격으로 동행했던 정용석 국립박물관문화재단 사장을 집중 추궁했다.
양 의원은 정 사장에게 “(김 여사의) 대한민국 국보 경회루 불법 침입 및 훼손에 대해 얘기해 보고자 한다. (김 여사가) 왜 갔느냐”고 물었다.
정 사장은 “월대 복원 기념식과 아랍에미리트(UAE) 국왕 국빈 방문(때문)”이라며 “기념 답사 차원에서 설명을 들으러 간 것으로 기억된다. 기획은 국가유산청에서 진행했고, 이배용 (전) 위원장 참석은 부속실에서 요청했던 것으로 기억한다”고 답했다.
양 의원은 “김 여사가 경회루에는 왜 갔느냐. 근정전 용상에 왜 일반인이 앉았느냐. 누가 국보에 앉으라고 했느냐. 현장에 정 사장과 최응천 전 청장, 이배용 전 위원장이 있지 않았느냐”고 재차 물었다.
정 사장은 “뒤에서 수행하고 있어서 잘 모르겠다. 기억이 나지 않는다”며 말을 아꼈으나 ‘김 여사가 스스로 앉았느냐. 최 청장이 권유했느냐’ 등 질문이 거듭되자 “본인이 가서 의자가 있으니까 앉지 않으셨겠나. 계속 이동 중이었기 때문에 만약 앉아 계셨더라도 1~2분 정도”라고 했다.
이기헌 의원도 “이배용 위원장이 김 여사에게 어좌에 앉아보라고 권유했느냐”고 추궁했고, 이에 정 사장은 “그러지 않았을까”라고 답했다. 이 의원은 다시 “어좌가 어떤 의미인지, 어떻게 올라갔나. 이배용 전 위원장이 올라가라고 권유했나”라고 물었고, 정 사장은 “제가 그 부분에 대해서 직접 듣지는 못했다”면서도 “상황이 그렇게밖에…”라고 말을 흐렸다.
민주당 조계원 의원은 “용상을 개인 소파 취급한 것”이라고 비판하면서 문화재청장(현 국가유산청장)을 지냈던 유홍준 국립중앙박물관장에게 이 문제를 어떻게 보느냐고 물었다. 이에 유 관장은 “모든 국민이 생각하는 것처럼 잘못됐다고 생각한다”고 답했다.
앞서 주진우 시사인 편집위원은 20일 유튜브 방송에서 김 여사와 이 전 위원장이 경복궁 내 경회루로 추정되는 장소에서 찍힌 사진을 공개했다. 해당 사진에는 검정 민소매 원피스, 맨발에 슬리퍼 차림의 김 여사가 허리춤에 두 손을 올리고 짝다리를 짚은 자세로 주위를 둘러보는 모습이 보인다.
그 옆에는 이 전 위원장이 함께 있었다. 이 전 위원장은 김 여사와 윤석열 전 대통령에게 약 4~5돈 상당의 금거북이를 선물하고 초대 국가교육위원장 자리를 얻었다는 매관매직 의혹을 받고 있는 인물이다. 이 사진의 촬영 시점은 정확히 알려지지 않았다.
특검은 현재 김 여사가 영부인이던 지난해 9월 사적으로 종묘 망묘루에서 외부인과 차담회를 가졌다는 의혹에 대해 수사 중이다. 여기에 경복궁에서도 사적인 목적으로 비공개 장소를 활용했다는 논란이 불거지면서 의혹은 더욱 확산될 것으로 보인다.
