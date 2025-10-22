김건희특검 “통일교서 건넨 그라프 목걸이, 샤넬 백·구두 확보”

“건진법사, 금품 전달뒤 돌려받았다 시인
김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 김건희 특검(민중기 특별검사)이 22일 “‘건진법사’ 전성배 씨 변호인으로부터 시가 6220만 원 상당의 그라프 목걸이 1개, 샤넬 구두 1 개, 샤넬 가방 3개를 임의제출 받아 이를 압수했다”고 밝혔다.
변호인이 해당 물건 임의제출해 압수”
박상진 특별검사보는 이날 브리핑에서 “특검은 최근 피고인 김건희가 통일교로부터 청탁 명목으로 금품을 수수한 혐의 관련해 해당 물건을 확보했다”며 이같이 말했다.
박 특검보는 “김건희와 전성배는 수사와 공판에 이르기까지 수수 및 전달 사실을 부인해 왔으나, 최근 전성배가 본인의 공판에서 통일교 측으로부터 금품을 받아 이를 김건희 측에 전달했고, 이후 해당 물건 및 교환품을 돌려받았다는 취지의 의견서를 법원에 제출했다”고 설명했다.
그러면서 “특검은 전 씨 측으로부터 해당 물건들을 제출받아 압수했고, 일련번호 등이 수사 과정에서 확인된 것과 일치했음을 확인했다. 관련 공판에서 추가 증인신문 및 관련 수사 등을 통해 다음 물건들을 전달하고 반환하고 보관한 경위를 명확히 할 예정”이라고 덧붙였다.
김 여사는 2022년 4~8월 전 씨를 통해 윤영호 전 통일교 세계본부장에게 샤넬백 2개와 그라프 다이아몬드 목걸이 등 8000만 원 상당의 명품을 전달받고 ‘캄보디아 메콩강 부지 공적개발원조(ODA)’, ‘유엔(UN) 제5사무국 한국 유치’ 등 통일교 현안 실행을 도운 혐의를 받고 있다.
특검은 이 물품들을 확보하기 위해 전 씨 자택 등을 압수수색 했으나 실물을 확보하지는 못했었다. 그러나 전 씨는 지난 14일 열린 첫 공판에서 “통일교 간부에게 받은 샤넬 가방과 그라프 다이아몬드 목걸이를 김건희 여사 측에 전달했다”고 밝혔다.
이는 전 씨가 앞서 특검에서 “가방과 목걸이를 잃어버렸다”고 진술한 내용을 뒤집고 김 여사 측에 물건을 건넸다고 처음으로 인정한 것이다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0