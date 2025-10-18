與 “부동산 폭등의 진짜 원흉, 윤석열·오세훈”

더불어민주당은 18일 국민의힘이 정부의 10·15 부동산 대책에 대한 비판을 쏟아내자 “부동산 폭등의 진짜 원흉은 윤석열 전 정부와 오세훈 서울시장”이라고 맞받았다.
민주당 박창진 선임부대변인은 이날 서면 브리핑을 통해 “이번 부동산 대책은 실수요자 보호와 시장 안정을 위한 이재명 정부의 불가피한 고육지책”이라며 이같이 밝혔다.
이어 “정책 발표 직후 주식시장이 3700선을 회복한 것은 시장이 정책 방향성을 긍정적으로 평가한 결과”라고 했다.
박 부대변인은 “서울의 집값 폭등은 현 정부의 책임이 아니라 윤석열 정부와 오 시장의 부동산 실패가 낳은 결과”라고 지적했다.
그는 “윤석열 정부는 인허가 지연과 착공 부진으로 공급절벽을 초래했고, 근거 없는 규제 완화와 무책임한 대출 정책으로 투기 수요를 부추겼다”며 “오 시장은 재선을 위한 정치 셈법으로 토지거래허가구역을 해제해 시장 불안을 키웠다”고 말했다.
그러면서 “국민의힘은 자신들의 실패를 감추기 위해 정책 왜곡과 자기기만에 빠져 있다”며 “부동산 폭등의 책임이 있는 세력이 현 정부의 안정 대책을 공격하는 것은 국민을 두 번 속이는 행위”라고 했다.
아울러 “이재명 정부와 민주당은 터무니없는 정치공세에 흔들리지 않고 실수요자 보호, 공급 안정, 정상적 국가 운영이라는 원칙 아래 부동산 시장 안정을 지켜내겠다”고 강조했다.
앞서 국민의힘 박성훈 수석대변인은 이날 논평을 내고 “이재명 정부의 ‘부동산 절망 대책’으로 청년과 신혼부부, 서민 등 실수요자의 내 집 마련 꿈은 무참히 짓밟혀버렸다”고 비판했다.
박 수석대변인은 “부동산 대책은 그 어떤 정책보다 시장에 미치는 파급력이 크고 민감하기 때문에 정교해야 하지만, 이재명 정부는 또다시 정책 혼선으로 국민의 분노를 유발하고 있으며 혼란은 더욱 가중되고 있다”며 “이 대통령은 세금으로 부동산 억제를 하지 않겠다고 공언했지만, 민주당은 보유세 인상은 불가피하다며 세수 카드를 만지작거리고 있다. 지금 시장에서는 전세 매물이 빠르게 줄고, 월세 전환 우려가 커지고 있다”고 지적했다.
그러면서 “본인들은 이미 서울에 수십억 원짜리 고가 아파트를 한 채씩 마련해 놓고 서민들에게는 ‘현금 없으면 서울에 들어와 살지 말라’는 식의 정책을 강행하고 있다”며 “이는 대다수 국민의 내 집 마련 꿈을 박탈하고 좌절을 안긴 것도 모자라, 성장 사다리마저 발로 걷어찬 좌파 정권의 이중성이자 민낯”이라고 했다.
정부는 15일 서울 전역과 경기 남부 12개 지역을 토지거래허가구역으로 지정하는 부동산 대책을 발표했다. 이에 따라 해당 지역에서는 전세를 끼고 아파트를 사는 갭투자가 불가능해진다. 이와 함께 규제지역을 포함한 수도권 전역의 주택담보대출 한도가 시가 15억 원 초과 25억 원 이하 주택은 현재 6억 원에서 4억 원, 25억 원 초과 주택은 2억 원으로 더 줄어든다.
