K9 자주포-천무로 해외시장 공략… 방산 분야 무인화 기술도 개발

한화에어로스페이스는 한화디펜스에 이어 2023년 4월 한화방산을 합병했다. 이는 항공·우주·방산을 아우르는 ‘글로벌 초일류 혁신 기업’으로의 도약을 위한 기반이기도 하다. 그동안 한화에어로스페이스는 수출 시장에서 입지를 강화해왔다. 또 국내에서는 대한민국 공군의 주력 항공기 엔진 생산을 맡으며 국책 사업의 핵심 기업으로 자리매김했다.
한화에어로스페이스는 K9 자주포와 천무의 폴란드 수출에 이어 지난해 7월 루마니아 국방부와 부쿠레슈티 현지에서 총 1조3828억 원 규모의 자주포 등 공급 계약을 체결했다. 이를 통해 K9 자주포 54문과 K10 탄약 운반차 36대가 2027년부터 순차적으로 납품될 예정이다.
이 계약에는 K9·K10 외에도 정찰 및 기상 관측용 차륜형 장비와 탄약 등 ‘자주포 패키지’가 포함됐다. 한화에어로스페이스는 이처럼 루마니아에 방산 토털 솔루션을 제시해 최종 계약을 성사시켰다. 이에 앞서 한국 정부는 양국 정상 간 전략적 동반자 관계 강화를 위한 공동성명을 채택했으며 방산군수공동위원회도 개최해 방산 수출을 적극 지원했다. 이 계약으로 루마니아는 K9 자주포를 운용하는 10번째 국가가 됐다. 이에 따라 K9(K10 포함) 누적 수출 총액은 13조 원을 돌파했다. 현재 예정된 계약 물량이 차질 없이 수출될 경우 K9의 글로벌 자주포 점유율이 50%를 넘어설 것이라는 관측도 나오고 있다.
지난 4월에는 인도와 K9 자주포 추가 수출 계약을 체결했다. 계약 규모는 약 3700억 원으로 한화에어로스페이스는 인도 L&T와 함께 인도 육군에 자주포를 공급한다.
한화에어로스페이스는 수출 시장 내 입지를 강화하기 위한 노력도 지속하고 있다. 먼저 K9 자주포와 천무 다연장로켓 등으로 수출 시장을 다변화했으며 자체 개발한 보병전투장갑차(IFV) ‘레드백’으로 해외시장 공략에도 나섰다. 그 결과 레드백은 호주 정부의 보병전투차량 도입 사업에 선정됐다. 레드백은 한화에어로스페이스가 수출용으로 기획·개발한 무기체계로 자주포와 장갑차 등 지상 장비 분야에서 축적한 기술과 경험을 바탕으로 만들어졌다. 한화에어로스페이스는 방산 분야의 무인화 기술 개발에도 집중하고 있다. 다목적 무인차량 ‘아리온스멧’은 미국 국방부의 해외비교성능시험(FCT) 대상 장비로 선정된 뒤 관련 사업 계약을 체결했다. 2023년에는 미국 하와이 오아후섬 해병대 훈련장에서 본 시험도 성공적으로 마무리했다. 아리온스멧은 한화에어로스페이스가 2016년부터 2019년까지 국내 첫 민·군 기술협력 사업을 통해 개발한 보병 전투지원용 다목적 무인차량이다. 한화에어로스페이스는 야지 자율주행과 같은 핵심 기술을 세계적 수준으로 유지하기 위해 최근 카이스트·한양대에 ‘오토노미 허브’와 ‘이-드라이브 허브’ 등 연구센터를 설립했다.
한화에어로스페이스는 성층권(10∼50㎞)을 뛰어넘는 고도에서 탄도미사일을 격추할 수 있는 고고도요격유격탄(L-SAM-Ⅱ)의 유도탄 체계종합 등 개발 사업에도 참여한다. L-SAM-Ⅱ는 기존 L-SAM 요격 고도(성층권 이하)보다 더 높은 고도에서 탄도탄을 요격하는 무기체계다. L-SAM 대비 방공 영역을 3∼4배 늘릴 수 있는 ‘K-방공 완결판’으로 평가받는다. 한화에어로스페이스는 지난해 국과연과 L-SAM 대탄도탄 유격유도탄(ABM) 체계 개발에 참여해 성공적으로 개발을 완료하고 양산을 준비 중이다.
한화에어로스페이스는 지난해 3월 ‘차세대발사체 개발사업 발사체 총괄 주관 제작’ 사업의 협상 대상자로 선정됐다. 한국형 위성발사체(KSLV-Ⅱ) ‘누리호’ 고도화 사업의 총괄 주관 제작사인 한화에어로스페이스는 오는 11월 27일 새벽 4차 발사를 앞두고 있다. 지난 2023년 3차 발사에 성공한 누리호는 2027년까지 총 3차례 추가 발사될 예정이다.
한화에어로스페이스는 한국형 발사체 사업의 초기 단계부터 액체로켓 엔진, 터보펌프, 각종 밸브류 등 발사체 핵심 기술 개발에 참여해 왔다. 이러한 경험으로 우주 물자를 운송하는 ‘우주 수송’ 사업의 상업화에도 나설 계획이다.
