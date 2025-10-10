李대통령, 14일 ‘소비쿠폰’ 토크 라이브…내일까지 국민패널 신청받아

이재명 대통령이 오는 14일 지역상권 활성화 방안을 주제로 국민과 직접 소통하는 ‘디지털토크 라이브’를 연다.
이 대통령은 10일 페이스북을 통해 “대통령실이 국민의 생생한 목소리를 정책에 담아내기 위한 소통의 장으로 디지털토크 라이브 ‘국민의 목소리, 정책이 되다’를 개최한다”며 “이번 주제는 ‘지역상권 활성화와 소비쿠폰’”이라고 밝혔다.
이어 “현장의 목소리를 들려주실 국민 패널을 모신다”고 했다.
그러면서 “우리 동네 골목상권에 활력을 불어넣을 방안과 소비쿠폰이 지역 경제에 미친 영향에 대해 국민 여러분의 진솔한 경험과 함께 지혜를 구한다”며 “현장에서 느낀 정책의 효과, 아쉬웠던 점, 그리고 더 나은 내일을 위한 제언까지 여러분의 소중한 목소리가 대한민국 정책의 길잡이가 된다”고 강조했다.
디지털토크 라이브는 14일 오후 2시 서울에서 열린다. 소상공인 및 자영업자를 비롯해 소비쿠폰 사용 경험이 있는 국민 누구나 참여가 가능하다.
신청은 이날부터 11일 오후 6시까지 이틀간 진행된다. 최종 참여자로 선정된 인원에게는 행사 장소를 포함한 구체적인 안내가 13일까지 개별적으로 전달된다.
대통령실은 “언제나 국민 여러분의 목소리에 귀 기울이겠다”며 “정책의 주인공이신 국민 여러분의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
