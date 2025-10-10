민주 “김건희 특검, 오세훈 ‘명태균 게이트’ 의혹도 수사해야”

더불어민주당은 10일 오세훈 서울시장의 ‘명태균 게이트’ 연루 의혹 수사가 지연되고 있다며 “김건희 특검이 모든 의혹을 검찰로부터 이첩받아 철저히 수사해야 한다”고 주장했다.
민주당 3대특검대응 특별위원장인 전현희 최고위원은 이날 국회 소통관에서 기자회견을 열고 “지난 5월 검찰이 수차례의 압수수색과 관계자 소환 조사에 이어 오세훈 서울시장을 소환 조사한 후 기소 여부를 결정할 것이라 밝혔지만 4개월이 지난 지금 관련 사건을 뭉개고 있다”며 이같이 말했다.
전 최고위원은 “2021년 서울시장 보궐선거 과정에서 오 시장과 측근인 김한정씨가 명태균씨와 여러 차례 만났다는 의혹이 대대적으로 보도됐다. 사실이라면 명백한 선거범죄”라고 주장했다.
이어 “보도에 따르면 명태균씨가 실질적인 운영자로 알려진 미래한국연구소는 총 25건의 서울시장 선거와 관련한 여론조사를 진행했고, 그중 18건의 비공표 조사 가운데 13건이 오세훈 시장과 관련된 여론조사였다고 한다”며 “그리고 그중 여러 건은 불법 여론조작 조사였다는 의혹도 제기됐다. 진상을 명명백백하게 규명해야 한다”고 했다.
또 “오 시장의 최측근 후원자로 알려진 김한정씨가 오세훈의 서울시장 여론조사 비용으로 총 3300만원을 송금했다고 하는데 오 시장이 선거관리위원회에 제출한 선거비용 내역에는 미래한국연구소 관련 지출이 없어 김한정씨의 불법 대납 의혹을 뒷받침하고 있다”고 말했다.
전 최고위원은 “오세훈 시장은 지난해 11월 26일 브리핑을 통해 명태균씨와의 만남 횟수에 대해 ‘김영선 전 의원의 소개로 2021년 1월 중하순 명태균씨 두 번 만난 것이 기억난다’고 주장했다. 또 김한정씨의 여론조사비용 대납 의혹에 대해 ‘우리 캠프에서는 필요가 없었는데 왜 했냐’는 식으로 (말을) 했다. 떳떳하다면 측근에게 책임을 떠넘기지 말고 국민적 의혹에 답해야 한다”고 했다.
검찰을 향해서는 “우리가 지금 묵과할 수 없는 사실은 이해할 수 없는 뭉개기”라며 “특검은 검찰로부터 넘겨받아 철저히 수사하고 진상을 낱낱이 규명해야 한다”고 밝혔다.
전 최고위원은 “김건희 특검법상 오세훈 시장의 불법적 여론조사 및 비용 대납 의혹 혐의는 수사대상”이라며 “다시 한번 특검의 철저한 수사를 촉구한다”고 말했다.
