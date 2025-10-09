박지원 “李 예능출연, 대통령실 솔직하게 대응했었으면, 아쉬워”

동아일보

박지원 더불어민주당 의원. 뉴시스
박지원 더불어민주당 의원은 9일 이재명 대통령 부부의 예능 프로그램 출연을 두고 불거진 논란에 대해 “대통령실에서 솔직하게 잘 대응했었으면 좋았는데 하는 아쉬움은 있다”고 말했다.

박 의원은 이날 MBC 라디오 ‘시선집중’에서 이 대통령이 국가정보자원관리원 화재 사고 수습에 집중하지 않고 예능에 출연한 것은 부적절하다는 국민의힘의 지적에 대해 묻자 “이 대통령이 하지 못할 일을 하신 게 아니다”면서도 이같이 지적했다.

박 의원은 이어 “대통령실에서 설사 초기 대응이 미숙했다 하더라도 K컬처와 K푸드를 전 세계에 선전하려고 하는 것을 갖고 꼭 문제가 그렇게 되느냐, 이건(국민의힘의 공세)는 너무 심하다는 게 (일반적인) 반응이다”고 밝혔다.

JTBC ‘냉장고를 부탁해’
박 의원은 우상호 대통령실 정무수석이 여당의 개혁입법을 지나치게 서두르는 것 아니냐는 취지의 발언에 대해 “그런 말은 카톡방에서 할 말”이라고 언급한 것에 대해 “민주 정부, 민주 정당이므로 이견이 있는 것은 좋은 일”이라며 “그러나 조정을 해야 한다. 당정대가 합의 발표해야지 들쑥날쑥하면 국민이 불안하고 개혁이 실패할 수 있다”고 경계했다.

이어 “3대 개혁 열차가 출발해 잘 달리고 있다”며 “기관사인 대통령실은 안전 운전을 위해 속도조절을 말씀하셨지만, 저는 그로 인해 개혁이 주춤하거나 서서는 안된다는 의도로 말씀드렸던 것”이라고 설명했다.

그러면서 “그 보도가 커져서 우상호 수석한테 미안해 추석 인사도 못 드렸다”고 말했다.

야당의 집중포화를 맞고 있는 이진숙 전 방송통신위원장 체포 건과 관련해서 ‘과잉이었다’는 일부 야당 의원 의견에 대해서는 “공감한다”고 말했다. 같은 당 박범계 의원은 전날 페이스북을 통해 이 전 위원장 체포와 관련해 “경찰이 순진했거나 의욕 과잉이었다”고 경찰을 비판했다.

박 의원은 “오히려 (이 전 위원장이) 석방되니 TV에 덜 나와서 보기 싫은 사람이 안 나와 좋다는 반응도 있다”며 “이 전 위원장이 잘한 게 없기 때문에 (석방에 대해 주민들의) 별 호응이 없다”고 꼬집었다.

김형민 기자 kalssam35@donga.com
