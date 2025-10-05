권성동, 옥중서 혐의 재차 부인…與 “반성과 사죄가 먼저”

국민의힘 권성동 의원이 추석을 앞두고 옥중에서 통일교에서 불법 정치자금을 받은 혐의를 재차 부인했다. 이에 더불어민주당은 “5선을 내리 한 중진 정치인으로서의 품격은 전혀 찾아볼 수 없다. 반성과 사죄가 먼저”라고 비판했다.
권 의원은 4일 페이스북에 ‘사랑하는 강릉 시민 여러분께’라는 제목의 추석 인사 글을 통해 “저는 검사를 20년 하고 정치를 16년 했다. 이런 제가 처음 독대하는 사람에게 금전을 받았다는 건 저 권성동과 강릉의 기백을 모르는 엉터리 소설”이라고 주장했다.
그러면서 “특검은 수사 대신 가짜뉴스 확산에 매진한다. 객관적 증거 대신 허위 진술만 흔들고 있다”며 “진실을 밝히고 무죄를 받아내겠다. 머지않아 진실과 함께 여러분 곁으로 돌아오겠다”고 했다.
권 의원은 2022년 1월 통일교 전 세계본부장 윤모 씨(구속 기소)로부터 윤석열 전 대통령 당선 후 교단 현안을 국가 정책으로 추진해달라는 등의 청탁과 함께 1억 원을 받은 혐의로 구속됐다. 특검 수사 역사상 현역 의원이 구속 상태로 재판에 넘겨진 건 처음이다.
권 의원의 옥중 메시지가 알려지자 민주당 박지혜 대변인은 브리핑을 통해 “권 의원이 받은 금품은, 정교분리와 정당 민주주의라는 숭고한 헌법적 가치를 훼손하는 대가란 의심을 받고 있다”며 “그럼에도 권 의원은 ‘문재인 정권도 저를 꺾지 못했듯 이재명 정권도 결코 저를 무너뜨릴 수 없다’라며 정치적 순교자 행세에 급급했다”고 비판했다.
그러면서 “지금이라도 국민과 강릉 시민께 사죄하라. 그것이야말로 겨울밤 민주주의를 지켜낸 국민, 그리고 자신을 일꾼으로 선택해 준 강릉 시민께 보여야 할 최소한의 도리”라고 말했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
