獨서 ‘두 국가론’ 거듭 강조한 정동영…국힘 “반역적 언행”

정동영 통일부 장관인 프리드리히 메르츠 독일 총리 등 독일 주요 인사들과 만나 ‘평화적 두 국가론’으로 전환해 나가겠다고 밝혔다. 국민의힘은 정 장관을 향해 “북한 대변인을 자처한다”고 비판했다.
4일 통일부에 따르면 정 장관은 이달 3일(현지시간) 독일 자를란트주 자르브뤼켄에서 열린 독일 통일 35주년 기념식에 정부 대표로 참석했다. 정 장관은 행사장에서 메르츠 총리, 안케 레링어 연방상원의장, 엘리자베스 카이저 연방총리실 동독특임관 등 독일 의회와 정부 인사를 만나 우리 정부의 대북·통일 정책에 대한 독일 측의 지지와 협조를 요청했다.
그는 “과거 동·서독이 ‘상호 인정’의 정책 전환을 토대로 양독 관계의 발전을 달성했던 사례는 현재 한반도의 상황에서 시의적절하고 중요한 교훈을 준다”고 말했다. 또 “한반도에서 남북 간 적대적 현실을 극복하고, 평화를 향한 현상 변경의 길로 나아가기 위해 적대적 두 국가론을 ‘사실상의 평화적 두 국가론’으로 전환해 나갈 것”이라고 강조했다.
정 장관은 지난달 30일 베를린자유대에서 열린 ‘2025 국제한반도포럼’ 기조연설에서도 “지금은 평화적으로 공존해야 할 시간이며 적대 아닌 평화로의 전환이 이뤄질 때 평화와 접촉, 교류 재개도 논의할 수 있을 것”이라고 언급했다.
국민의힘은 4일 논평을 내고 정 장관의 남북관계 두 국가론이 헌법과 안보를 위협한다고 지적했다. 최수진 원내수석대변인은 “정 장관의 망언 퍼레이드가 계속되고 있다”며 “헌법과 국제법은 물론이고 대한민국 안보까지 무너뜨리는 언행으로 국민들을 불안에 떨게 하고 있다”고 했다.
최 수석은 “우리나라 헌법은 한반도 전체를 대한민국 영토로 명시하고 있다. 북한을 독립 핵보유국으로 인정하는 것을 넘어서 우리 헌법 위에 군림하는 반역적 언행”이라고 했다. 이어 “정동영 장관은 발언을 즉각 철회하고 국민 앞에 사과해야 한다”며 “이재명 정부도 더 이상 침묵해선 안 된다”고 주장했다.
