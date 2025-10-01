한정애 “김현지 국감 출석할것” 박지원 “金 전의 불타더라”

더불어민주당 한정애 정책위의장이 1일 김현지 대통령제1부속실장의 국회 운영위원회 국정감사 출석 여부를 놓고 “안 나올 이유는 없다”면서 가능성을 열어놨다. 이재명 대통령의 ‘그림자 측근’으로 불리는 김 부속실장이 대통령총무비서관이던 시기 증인 명단에서 제외되고, 이후 1부속실장으로 인사가난 것을 두고 국민의힘이 ‘김현지 지키기’라며 공세를 이어가는 가운데 민주당 내부에서도 김 부속실장의 출석 필요성이 거론된 것.
한 정책위의장은 이날 오전 MBC 라디오에 출연해 김 부속실장의 국회 출석 여부와 관련한 당 입장을 묻는 질문에 “부속실장이 국감장에 나온 적은 없지만, 그럼에도 불구하고 야당에서 마치 그것 하나가 이번 국정감사의 목표인 것처럼까지 한다면 당사자가 ‘그러면 제가 나가겠다’고 할 것 같다”며 이같이 설명했다. 이어 “당에서도 그렇게(국감에 나오라고) 얘기할 수 있을 것”이라며 “왜냐하면 (국민의힘이) 마치 이상한 방식으로 자꾸 문제를 제기하고 있기 때문에 그런 것들이 해소될 필요도 있다”고 언급했다.
박지원 의원도 전날 김 부속실장의 국감 출석 가능성을 시사했다. 박 의원은 자넌덜 30일 CBS 라디오에 출연해 총무비서관에서 제1부속실장으로 인사가 나기 전 김 부속실장과 통화한 사실을 밝히며 “(김현지)총무비서관한테 (물어보니) ‘자기 입으로 나간다 안 나간다 얘기를 안 했는데 이렇게 언론에서 떠들고 있는데 자기는 나가고 싶다’(고 했다)”며 “(김 부속실장이)상당히 전의에 불타던데”라고 했다. 김 부속실장은 국회 출석 여부에 대해 “보직과 상관없이 국회에서 결정하면 따르겠다”는 입장인 것으로 전해졌다.
대통령실은 지난달 29일 조직개편안을 발표하며 김 총무비서관이 제1부속실장으로 자리를 옮긴다고 밝혔다. 국정감사 출석 여부를 두고 논란이 한창이던 시기였다. 당시 국민의힘은 “측근을 챙기기 위해 자리를 만드는 것은 봤어도 한 사람의 국감 출석을 막기 위해 돌려막기 인사를 하는 건 듣지도 보지도 못했다”고 비판했다.
여야는 앞선 지난달 24일 국회 운영위에서 당시 대통령 총무비서관이던 김 실장이 빠진 국정감사 증인 명단을 두고 설전을 벌였다. 민주당은 ‘(강훈식) 비서실장에게 따져 물어도 충분히 국정감사에 지장이 없다’는 취지로 설명했고, 국민의힘에서는 ‘김현지 비서관은 절대 불러서는 안 되는 존엄한 존재인가’라는 발언이 나왔다.
