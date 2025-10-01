송언석, 與 종교단체 동원 의혹에 “몸통은 김민석…수사해야”

국민의힘 송언석 원내대표는 1일 더불어민주당 소속 김경 서울시의원이 특정 종교 신도들을 대거 입당시켜 내년 지방선거 서울시장 경선에서 김민석 국무총리를 지원하려 했다는 의혹에 대해 “당 차원에서 이 사건을 수사기관에 고발하도록 추진하겠다”고 밝혔다.
송 원내대표는 이날 서울 여의도 국회에서 열린 상임위원장 및 간사단 회의에서 “사건의 몸통을 파헤치기 위해선 김 총리에 대한 제대로 된 수사가 필요하다”며 이같이 말했다.
그는 “서울시의원 개인의 문제가 아닌 것 같다. 특정 종교 단체나 특정 사찰의 문제도 아닌 것으로 보인다”며 “전체적으로 봤을 때 이 사안의 본질은 김 총리의 내년 지선을 위한 사전 선거운동이 아니었나 싶다”고 지적했다.
이어 “전날 (국민의힘) 진종오 의원이 국민 여러분께 알려드린 그 녹취 내용은 아시다시피 조희대 대법원장을 내쫓고 사법권을 완전히 파괴하기 위한 공작을 부리던 민주당 측에서 틀었던 음성변조인지 인공지능(AI)인지 알 수 없는 녹취록과는 완전히 다른, 사실 그 자체인 녹취록”이라고 주장했다.
진 의원은 전날 기자회견을 열고 “(김 시의원이) 특정 종교단체 신도 3000명의 개인정보를 확보해 2026년 민주당 경선에 활용하려 한 정황이 드러났다”면서 “해당 시의원의 직원이 종교 신도 3000명 명단을 확보하고, 그들을 권리당원으로 만들기 위해 6개월 동안 당비를 대납하겠다며 제보자를 회유했다”고 주장한 바 있다. 그러면서 관련 증거가 담겼다는 녹취록을 공개했다.
김 시의원은 “명백한 조작”이라며 “탈당 후 법적 대응을 통해 진실을 반드시 밝히겠다”는 입장이다.
진 의원은 이날 회의에선 “통일교와 관계가 있다고 들었는데 통일교에서도 명단을 받은 것이 아닌지 궁금하다”고 문제 삼았다. 이어 “이 사안은 민주당 시의원 한 명의 문제가 아니다. 꼬리 자르기를 멈추고 몸통을 밝히라”고 촉구했다.
송 원내대표도 “김 시의원은 수없이 많은 꼬리 중 하나에 불과하다”며 “몸통은 김 총리”라고 말했다.
한편 송 원내대표는 김현지 대통령실 제1부속실장 인사 발령과 관련해선 “명백한 대통령실의 국정감사 방해 책동”이라고 비판했다.
그는 “국정감사를 눈앞에 두고 국감 출석 논란이 벌어지자 총무비서관에서 느닷없이 부속실장 인사 발령을 냈다”며 “누가 봐도 김현지를 어떻게든 꽁꽁 싸매기 위한 김현지 ‘방탄 인사’라고 할 수밖에 없다. 설령 이번 인사에 또 다른 목적이 있었다고 하더라도 이 시점에서 인사를 낸 건 국감 불출석 의도가 매우 크다”고 했다.
이어 우원식 국회의장을 향해 “국회를 대표해 대통령실에 강력한 유감과 규탄의 뜻을 표해 달라”고 요구했다.
그러면서 “김현지가 도대체 뭐길래. 대통령실에선 국민의 질문에 답해주길 바란다”며 “떳떳하다면 국회에 못 나올 이유가 무엇이 있겠나”고 압박했다.
