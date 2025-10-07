대만 쌍십절은 어떻게 북한 노동당 창건일로 둔갑했을까[주성하의 ‘北토크’]

분단의 장벽 너머에서 일어나는 일들을 반세기 동안 북한을 지켜본 주성하 기자의 시선으로 풀어봅니다.

북한은 10월 10일을 노동당 창건일로 기념하고 있다. 2년 전 10월 평양 밤거리. 노동신문·뉴스1

크게보기 평양시 문수거리에 있는 당 창건 기념탑. 노동당 창건 50주년을 기념해 1995년 10월 9일 준공했다. 동아일보 DB

10일은 북한이 기념하는 조선노동당 창건 80주년 되는 날이다. 정주년(5, 10년 단위로 꺾어지는 해)을 중시하는 북한 특성상 당 창건 80주년 기념일은 올해 최대 명절로 간주한다.이날 북한에선 열병식을 비롯한 성대한 행사가 열린다. 관련 보도도 그동안 많이 나와 남쪽에서도 10월 10일이 북한 노동당 창건일인 줄 아는 사람이 적지 않다.하지만 1945년 10월 10일에 북한에선 아무 일도 일어나지 않았다는 것을 아는 사람은 거의 없다.

● 조작된 ‘인민의 생일’

북한이 1945년 10월 10일을 조선노동당 창건일이라고 주장한 것은 1958년부터다. 그해 3월 노동당 제1차 대표자 회의에서 김일성은 조선노동당에서 종파가 완전히 청산됐다고 공식 발표했다.

1945년 10월 14일 평양공설운동장에서 열린 ‘소련군 환영 평양시 민중 대회’에 등장한 김일성. 가슴에 소련 훈장을 단 김일성 뒤로 소련 고위 장교들이 서있다. 동아일보 DB

남로당, 연안파, 소련파를 완전히 숙청한 김일성은 이때부터 노동당의 역사를 조작하기 시작했다. 당시까지만 해도 13년 전 일을 기억하는 사람이 수없이 많았겠지만, 누구도 김일성의 말에 토를 달지 못하게 된 것이다.올해 3월 7일 북한 노동신문은 ‘위대한 조선로동당의 성스러운 80년 혁명영도사를 긍지 높이 펼친다’는 장문의 기사를 통해 10월 10일이 조선 인민의 참다운 생일이라고 주장했다.“우리는 오늘 조선 인민의 참다운 생일은 조선로동당이 자기의 탄생을 선포한 1945년 10월 10일이라고 당당히 말하게 된다. 왜냐하면 이날과 더불어 우리 인민의 존엄과 영예, 행복과 미래, 한없이 고귀하고 소중한 모든 것이 시작되었기 때문이다. 이것은 부인할 수 없는 역사의 진실이다.”하지만 북한이 말하는 ‘부인할 수 없는 역사의 진실’은 곧 ‘부인해야 할 역사의 사기’일 뿐이다.조선노동당이 창당된 날은 1945년이 아닌 1949년 7월 1일이다. 그해 6월 30일부터 7월 1일까기 평양 모란봉 회의장에서 열린 비공개 회의에서 남로당과 북로당이 통합돼 조선노동당이 등장했기 때문이다. 북한은 통합 사실을 숨기다가 이듬해 6·25전쟁을 일으킨 뒤에야 공개했다.그럼 북조선공산당은 언제 만들어졌을까. 1946년 6월 22일이다. 이날 조선공산당 북조선 분국은 명칭을 ‘북조선공산당’으로 바꾸고 서울을 연고로 한 조선공산당으로부터 독립한다. 서술조차 복잡할 만큼 조선노동당의 탄생 배경은 어지럽다.조선공산당 북조선 분국은 언제 만들어졌을까. 1945년 10월 13일이다. 하지만 이때 북조선 분국은 김일성이 만든 것이 아니다.이날 조선공산당 서북5도당 책임자 및 열성자 대회가 열리고 북조선 분국이 결성됐지만, 책임비서엔 김용범, 2비서엔 오기섭과 무정이 임명됐다.북조선 분국은 그해 9월 11일 국내파 공산주의자들이 서울에 조선공산당을 재건한 뒤, 소련군이 주둔한 북한에 분국 형태로 나온 조직이었다. 김일성은 소련군의 지원에 힘입어 1945년 12월 18일 조선공산당 북조선 분국 책임비서로 임명됐다.10월 10일은 위에서 언급한 날짜 중 어느 것과도 겹치지 않는다. 그런데도 왜 10월 10일로 노동당 창건일을 조작했을까.중국에서 살았던 김일성이 쌍십절을 좋아해 그날을 노동당 생일로 지정한 것은 아닐까 싶지만, 확인할 바는 없다.김일성이 북한에 단독 정부를 세운 날짜가 1948년 9월 9일, 일명 ‘구구절’이다. 아마도 10월 10일 노동당 창건일은 ‘9·9’, ‘10·10’이라는 상징 조작에 당첨된 날짜일 가능성이 높다.

● 토를 달 수 없는 역사

2020년 노동당 창건 75주년 기념 열병식 모습. 동아일보 DB

노동당 생일까지 조작하는 북한이니 다른 것은 얼마나 쉽게 조작할지 짐작이 어렵지 않다.북한은 오랫동안 북한군 창건일을 4월 25일로 기념해 왔는데, 1932년 4월 25일에 김일성이 중국 안도현에서 조선인민혁명군을 창건했다는 것이다.사실 조선인민혁명군은 해방 전까지 어디에도 등장하지 않는 유령 군사 조직이다. 중국공산당 지휘를 받는 동북항일연군에서 ‘조선 인민’을 내건 군사 조직은 존재할 수가 없는 것이다. 1932년 4월에 20세 김일성이 어디에서 무엇을 했는지도 아는 사람이 없다.더 나아가 북한은 김일성이 14세 때인 1926년 10월 17일에 만주에서 ‘타도제국주의동맹’이란 비밀조직을 만들어 10세 이상 청년들을 부하로 지도했다고 가르치고 있다.이렇게 역사 조작을 밥 먹듯이 하는 북한도 정확히 인정하는 날짜가 있다.1945년 9월 19일에 김일성이 소련 군함 푸가초프호를 타고 원산에 도착했고, 9월 22일 평양에 입성했다는 것이다.조선인민혁명군을 인솔해 평양까지 전투를 벌이며 당도했다고 조작하지 않은 것만 해도 다행이지만, 김일성이 소련 군함으로 왔다는 사실은 김일성 회고록에도 실려 있어 이제 와선 부인할 수 없게 됐다.북한은 1945년 10월 14일 평양공설운동장에서 ‘김일성 장군 환영 대회’가 열렸다며 양복을 입고 연설하는 김일성 사진을 공개했다. 그리고 이날 비로소 대중에게 김일성이란 이름을 공개했다고 가르친다.물론 이것도 실제 역사와 다르다. 이날 열린 대회 명칭은 ‘소련군 환영 평양시 민중 대회’였다. 이날 소련 훈장을 가슴에 달고 나온 김일성은 소련군 장교들에게 둘러싸여 소련군을 입이 마르게 찬양하는 연설을 했다.물론 나중에 북한은 사진에서 소련 훈장과 소련군들을 삭제하고 김일성 혼자서 주석단에서 환호를 받으며 연설하는 듯 조작했다.그럼에도 북한에서 상식적인 생각을 할 수 있는 사람이라면, 당국이 공개한 사실만으로도 이런 의문을 품을 수 있을 것이다. 평양에 들어온 지 20일도 안 된 김일성이 개선 연설도 하기 전에 익명으로 노동당을 창건한다는 것이 있을 수 있는 일인가.하지만 북한에서 ‘수령님의 혁명 역사’에 감히 의문을 제기하거나 토를 다는 일은 정치범이 되는 일이기에 누구도 말할 수는 없다.그렇게 해가 가면서 역사는 왜곡되고 굳어졌다. 북한 주민들은 출처도 없는 ‘참다운 생일 10월 10일’을 위해 올해 내내 성과를 내라는 압박을 받으며 힘들게 살아왔다는 것을 알기나 할까.

● 피로 쓰는 ‘조선노동당사(堂史)’

노동당의 역사는 피의 역사이기도 하다. 반세기 넘게 왜곡된 역사 교육을 받은 북한 사람들은 노동당을 김일성이 창건해 빨치산 부하들과 함께 이끌어 온 역사라고 인식한다.북한 주장대로 조선공산당 북조선 분국이 노동당의 뿌리라 인정한다고 쳐도, 그 분국의 초대 책임비서가 김용범이란 사람이었다는 것을 아는 북한 주민은 거의 없다.김용범은 김일성보다 10세 많은 1902년생으로 소련 모스크바 유학생 출신이다. 일제강점기 평안도에 잠복해 공산주의 활동을 벌이다 몇 차례 구속되는 등 북한에선 손 꼽히는 거물급 공산주의자였다. 하지만 북한에 진주한 북한군이 대놓고 김일성을 밀어 주면서 그는 두 달 뒤 제2비서로 밀려났고, 1947년 9월에 위암으로 사망한 것으로 전해진다.조선공산당 당수였던 박헌영도 조용히 처형됐다.1945년 10월 13일 조선공산당 북조선 분국이 결성된 뒤 회의 참가자들은 박헌영에게 이런 축전을 보낸다.“소련 붉은 군대의 영웅적 투쟁에 의해 유리한 조건이 실현된 조선에서 박헌영 동지의 정당한 노선에 따라 북조선5도 연합회의를 개최하게 된데 대해 전 세계 무산계급의 조국인 소련방 스탈린 대원수에게 감사하며 동시에 조선무산계급의 영도자 박헌영 동지에게 깊은 감사를 드립니다. 전 세계 프롤레타리아의 수령 스탈린 대원수 만세, 조선의 무산계급의 수령이신 박헌영 동지 만세. 1945년 10월 13일.”공산주의자들에게 1945년 10월 당시의 수령은 박헌영뿐이었던 것이다.6·25전쟁 이전에 열린 북한노동당 회의 참석자 명단을 보면, 오늘날 북한 주민들이 이름을 알만한 빨치산 출신은 10명 중 1명도 되지 않는다. 반대로 말하면 이후 10명 중 9명이 처형돼 이름도 없이 사라졌다는 뜻이다.어디 그뿐인가. 북한 노동당 간부들에 대한 숙청은 현재진행형이다. 김정은이 격노할 때마다 많은 간부가 죽어 간다. 외부에 알려지지 않은 채 사라진 간부가 얼마나 많은지 누구도 알 수 없다.이런 노동당 역사를 북한은 ‘승리와 영광으로 아로새겨진 자랑스러운 역사’라고 자랑하고 있다. 북한이 말하는 승리의 역사는 곧 처형의 역사를 의미하는 것은 아닐까. 패자는 죽어 이름도 남기지 못하는 역사는 지금도 이어지고 있다.