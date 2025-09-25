국힘 “정부조직법 등 4개 쟁점법안만 필리버스터…문신사법 등은 찬성”

국민의힘이 25일 국회 본회의에서 정부조직법 개정안과 관련된 4개 쟁점 법안에 대해 필리버스터를 단행하겠다고 밝혔다. 다음 달 31일 한국 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 지원을 위한 법안 등에 대해선 “적극 찬성하도록 하겠다”고 했다.
국민의힘 송언석 원내대표는 이날 오후 의원총회를 마친 직후 취재진과 만나 “정부조직법과 관련되는 법안 4개는 아직도 심각한 문제가 그대로 남아 있다”며 “(민주당이) 충분히 시간을 가지고 좀 더 논의해도 아무런 문제가 없는 것을 일방통행식으로 통과시키려고 하는 부분에 대해 저희는 함께할 수 없다”고 했다. 그러면서 “강한 반대의 뜻을 국민에게 보여드려야 한다는 의원들의 총의가 모였다”며 “4개 법안에 대해서는 필리버스터를 단행한다”고 밝혔다.
다만 송 원내대표는 2025 경주 APEC(아시아·태평양경제협력체) 정상회의 성공개최 결의안, 산불피해지원대책 특위 활동 기한 연장, 2024년도 국정감사 결과 보고서 채택, 2025년 국정감사 정기회 기간 중 설치의 건, 문신사법안 등 민생 관련 법안에 대해서는 적극적으로 협조하겠고 밝혔다.
댓글 0