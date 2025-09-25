동아일보

정동영 “北을 국가로 인정하는 게 현실적·실용적 관점”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 25일 11시 09분

코멘트

글자크기 설정

‘남북 두 국가론’ 재차 강조
“北 고농축우라늄 2000kg 보유 추정”

정동영 통일부 장관이 24일 서울 중구 코리아나 호텔에서 열린 ‘북한의 2국가론과 남북기본협정 추진 방향’ 세미나에서 환영사를 하고 있다. 2025.9.24 뉴스1
정동영 통일부 장관이 24일 서울 중구 코리아나 호텔에서 열린 ‘북한의 2국가론과 남북기본협정 추진 방향’ 세미나에서 환영사를 하고 있다. 2025.9.24 뉴스1
정동영 통일부 장관은 25일 남북이 사실상 두 국가라는 입장을 재차 밝히면서도 “국가성을 인정하는 게 영구 분단을 의미하는 건 아니다”라고 말했다.

정 장관은 이날 오전 정부서울청사에서 기자간담회를 갖고 “적게는 50%, 60% 국민이 ‘북한을 국가로 보느냐’는 질문에 ‘국가’라고 답한다”며 “국민 다수가 국가로 인정하는 게 현실”이고 말했다.

그간 정 장관은 “남북한은 오랫동안 사실상의 두 국가”라며 이른바 ‘평화적 두 국가론’을 강조해 온 반면, 위성락 국가안보실장은 “정부는 두 국가론을 지지하거나 인정하지 않는다”며 선을 그었다.

정 장관은 ‘위 실장이 두 국가론을 지지하거나 인정하지 않는다’고 했다는 기자의 말에 “정부는 한 팀”이라고 답했다. 그러면서 “(북한의 국가성을 인정하는 건) 실용적 관점이고 유연하게 보는 것”이라고 했다.

정 장관은 북한의 핵 개발에 대해 “중단이 급하다”고 했다. 그는 “미국과학자연맹(FAS) 등 전문가들의 추정에 따르면 현재 (북한의) 90% 이상 고농축 우라늄 보유량은 2000㎏ 정도로 추정된다”며 “급한 건 중단”이라고 했다.

정 장관은 북한과의 교류 협력과 관련해 “돌파구는 북미 정상회담”이라며 “우리는 북미 정상회담을 강력히 지지하고 지원한다. 북미 정상회담이 이뤄질 수 있도록 분위기를 조성하는 데 최선을 다할 것”이라고 했다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스