정동영 “北을 국가로 인정하는 게 현실적·실용적 관점”

‘남북 두 국가론’ 재차 강조
정동영 통일부 장관은 25일 남북이 사실상 두 국가라는 입장을 재차 밝히면서도 “국가성을 인정하는 게 영구 분단을 의미하는 건 아니다”라고 말했다.
“北 고농축우라늄 2000kg 보유 추정”
정 장관은 이날 오전 정부서울청사에서 기자간담회를 갖고 “적게는 50%, 60% 국민이 ‘북한을 국가로 보느냐’는 질문에 ‘국가’라고 답한다”며 “국민 다수가 국가로 인정하는 게 현실”이고 말했다.
그간 정 장관은 “남북한은 오랫동안 사실상의 두 국가”라며 이른바 ‘평화적 두 국가론’을 강조해 온 반면, 위성락 국가안보실장은 “정부는 두 국가론을 지지하거나 인정하지 않는다”며 선을 그었다.
정 장관은 ‘위 실장이 두 국가론을 지지하거나 인정하지 않는다’고 했다는 기자의 말에 “정부는 한 팀”이라고 답했다. 그러면서 “(북한의 국가성을 인정하는 건) 실용적 관점이고 유연하게 보는 것”이라고 했다.
정 장관은 북한의 핵 개발에 대해 “중단이 급하다”고 했다. 그는 “미국과학자연맹(FAS) 등 전문가들의 추정에 따르면 현재 (북한의) 90% 이상 고농축 우라늄 보유량은 2000㎏ 정도로 추정된다”며 “급한 건 중단”이라고 했다.
정 장관은 북한과의 교류 협력과 관련해 “돌파구는 북미 정상회담”이라며 “우리는 북미 정상회담을 강력히 지지하고 지원한다. 북미 정상회담이 이뤄질 수 있도록 분위기를 조성하는 데 최선을 다할 것”이라고 했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
