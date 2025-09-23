李대통령 뉴욕 도착…3박 5일간 방문 일정 시작

이재명 대통령이 22일(현지 시간) 미국 뉴욕에 도착해 3박 5일간 미국 방문 일정을 시작했다. 이 대통령은 유엔총회에서 한반도 비전을 담은 기조연설에 나서고 한국 정상으로는 처음으로 유엔 안전보장이사회(안보리) 공개 토의를 주재할 예정이다.
이 대통령은 도착 첫날인 이날 세계경제포럼(WEF) 의장이자 세계 최대 자산운용사 블랙록 회장인 래리 핑크를 만나 인공지능(AI) 및 에너지 전환 협력 방안을 논의한다.
23일엔 총 193개 회원국의 정상 가운데 일곱 번째 순서로 유엔총회 기조연설을 한다. 이 대통령은 연설에서 ‘민주 대한민국’의 복귀를 선언하고 이재명 정부의 외교 비전을 밝힐 계획이다.
24일엔 ‘AI와 국제평화·안보’를 주제로 열리는 안보리 공개 토의를 의장 자격으로 주재한다. 마지막 날인 25일 이 대통령은 뉴욕 맨해튼에서 국가 투자설명회(IR)를 주재하고 미 월가의 경제, 금융계 인사들에게 한국 투자를 요청할 계획이다.
이 대통령은 IR 행사를 진행한 뒤 귀국할 예정이다.
