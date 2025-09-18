李 “3500억달러 대미투자? 美요구 수용했다면 탄핵 됐을것”

이재명 대통령은 지난달 한미 정상회담 당시 3500억 달러 규모 대미 투자에 대한 미국 측의 요구가 너무 과도했다며 “내가 모두 동의했다면 탄핵당했을 것”이라고 했다.
이 대통령은 3일 진행하고 18일 공개된 타임(Time)지와의 인터뷰에서 한미 정상회담 당시 상황에 대해 “그래서 미국 협상팀에 합리적 대안을 요구했다”며 이같이 말했다.
타임지는 “이면에서는 한국의 3500억 달러 규모 투자에 대한 미국의 까다로운 질문들이 쏟아졌다”며 “이 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령과의 성공적 구애와 협상으로 지지율 반등의 계기를 만들었다”고 평했다.
타임지는 “배경이 전혀 다른 두 지도자지만 이 대통령은 둘 사이에 공통점이 있다고 본다”고 했다. 이 대통령은 “우리는 많은 일을 이루고 싶어 하고 사람들에게 기억되는 유산을 남기려는 강한 욕구를 가졌다. 또한 평범한 삶을 살지 않았다”고 트럼프 대통령과의 공통점을 설명했다.
트럼프 대통령에 대해서는 “겉으로는 예측 불가능해 보이나 성과 지향적이고 현실적인 사람”이라며 “패자처럼 보이는 결론을 원치 않기에 비합리적 선택을 하지 않을 것”이라고 했다.
인터뷰에서 이 대통령은 자신의 취임 100일간 가장 큰 성과로 “국내 정치 상황을 안정시킨 것”이라고 말했다. 타임지는 이 대통령 취임 후 100일간의 행보에 대해 “취임 첫날의 혼란을 머나먼 기억처럼 만들 정도로 속도감 있게 움직였다”고 했다.
타임지는 “이 대통령은 한국이 동서(미국·중국)를 잇는 ‘가교’가 되려고 한다”며 “전통적으로 민주당은 중국에 비교적 우호적이고, 과거 식민 지배국인 일본에 대해선 적대적이었으며, 미국과는 일정한 거리를 유지해 왔다. 그러나 이 대통령은 도쿄를 첫 해외 방문지로 택해 워싱턴으로 향했고, 17년 만에 일본 총리와 이웃 국가 간 공동성명을 내며 “파트너로서 협력하겠다”고 약속했다. 이 대통령의 일련의 행보는 대한민국을 다시 세우려는 의도”라고 전했다.
이 대통령은 “우리의 민주주의와 시장경제 가치는 한미동맹에 기반한다. 하지만 지리적 근접성과 역사적·경제적·인적 교류 때문에 중국과의 관계를 완전히 끊을 수는 없다. 적절한 수준에서 관계를 관리해야 하고, 서방 세계도 이를 이해해야 한다”고 강조했다.
이 대통령은 조국 전 법무부장관·윤미향 전 의원 등 측근 인사들을 사면해 비판을 받았다는 점도 짚었다. 이 대통령은 “모든 사안엔 양면이 있다. 여론이 갈릴 것을 알았지만 불가피한 선택이었다”며 “한국의 정치 환경은 대립이 일상화돼 있어 내가 숨 쉬는 것조차 비판이 된다. 이 문화를 바꾸는 것이 내 책임”이라고 답했다.
타임지는 가난한 가정에서 태어나 소년공으로 일하다 장애까지 입었음에도 사법고시 합격 후 정치에 입문해 성남시장, 경기도지사를 거쳐 대통령의 자리에 오른 이 대통령의 삶에 주목했다. 그러면서 “한국은 한국전쟁 직후 세계 최빈국 중 하나에서 2020년 세계 9위 경제 대국으로 도약했다. 그의 삶도 이와 닮은 반전을 맞았다”고 평가했다.
이런 과정에 대해 이 대통령은 “죽는 것도 쉽지 않았다. 죽을 수 없다면 차라리 더 잘 살아보자는 생각이 들었다”고 답했다. 끝으로 이 대통령은 “한국인은 굳센 의지를 가졌다. 제 삶이 그와 닮았다. 앞에 많은 어려움이 있지만 우리는 이겨낼 수 있다고 믿는다”고 강조했다.
