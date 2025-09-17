국힘, 강유정 경질 연일 요구…“李대통령 직접 해명하라”

국민의힘은 여당의 조희대 대법원장 사퇴 압박과 관련 ‘원칙적 공감’이라고 밝혔다가, 이를 뺀 수정된 속기록을 배포했던 강유정 대통령실 대변인에 대해 연일 경질 압박에 나섰다.
송언석 원내대표는 17일 오전 국회에서 당 정책위원회 등의 주최로 열린 ‘정부조직법의 문제점’ 토론회에서 “대통령 대변인실은 실제 발언에 있었던 ‘원칙적 공감’ 부분을 삭제한 채 속기록을 배포했다가 기자들의 항의가 있자 뒤늦게 다시 포함시켰다”고 지적했다.
이어 “이를 고의로 삭제 수정한 것은 은폐 시도이자 국민과 언론을 기망하는 행위”라며 “이재명 대통령은 강 대변인의 발언이 대통령의 뜻인지 직접 밝혀야 한다”고 덧붙였다.
송 원내대표는 “강 대변인의 기망과 은폐가 대통령실 내부에서 조직적으로 이루어진 것인지에 대해서도 명명백백하게 밝혀야 한다”며 “대통령의 뜻과 다르게 강 대변인이 발언을 했다면 즉각 대변인을 경질해야 한다”고 강조했다.
그는 “국민 앞에서 헌법과 법치를 부정하는 듯한 메시지를 내고 이를 번복하고 삭제까지 한 것은 단순한 실수라고 볼 수는 없다”고 목소리를 높였다.
그러면서 “이번 사태를 방치한다면 대통령실의 메시지는 향후 단 한 줄도 국민의 신뢰를 받을 수가 없을 것”이라며 “이 대통령이 이번 사태에 대해서 국민 앞에 직접 해명할 것을 촉구한다”고 말했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0