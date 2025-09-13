美 “투자처 정하면 日처럼 45일내 돈 보내라” 韓 “국익이 우선”

[韓美 관세협상 신경전]
‘3500억 달러 투자 펀드’ 이견 재부상
러트닉 “협정 수용하거나 관세 내라”… 수익 배분 규모 등 日수준 합의 요구
김용범 “감내 가능한 범위 운영될것”… 정부내 “무리한 요구 수용불가” 강조
도널드 트럼프 미국 행정부가 11일(현지 시간) 미국의 요구가 반영된 관세 합의문에 서명하지 않으면 관세를 25%로 다시 올리겠다고 위협하면서 7월 30일 관세협상 타결로 일단락됐던 한미 간 관세 갈등이 재점화되고 있다. 미 이민 당국의 한국인 대규모 구금 사태가 마무리되자마자 관세 복원 카드까지 꺼내 들며 고강도 압박에 나선 것이다.
다만 대통령실은 미국이 전적으로 투자처를 지정하면 한국이 현금을 지급하고, 투자 수익의 90%를 미국이 가져가는 요구 수준이 합리성·공정성에 어긋난다는 입장을 분명히 했다. 이재명 대통령이 전날 기자회견에서 “이익이 되지 않는 사인을 왜 하느냐”며 미국 요구에 선을 그은 데 이어 미 고위 당국자 위협에도 물러설 뜻이 없음을 재확인한 셈이다. 3500억 달러(약 486조 원) 규모의 대미(對美) 투자 펀드를 둘러싼 한미 간 간극이 좀처럼 좁혀지지 않고 있는 가운데 한미 간 줄다리기는 당분간 이어질 전망이다. 정부 내부에선 관세 합의 지연으로 자동차 등 일부 산업 피해가 현실화되더라도 미국에 쉽게 양보해선 안 된다는 목소리가 나온다.
● 美 “관세 내거나 협정 수용” vs 韓 “국익 최우선”
하워드 러트닉 미 상무장관은 11일(현지 시간) 미 CNBC 인터뷰에서 한국인 구금 사태와 관련해 ‘한국과의 관세 합의가 위태로워졌느냐’는 질문에 “한국은 대통령 방미 당시 (관세 합의문에) 서명하지 않았다”며 “한국은 합의를 수용하든가 아니면 관세를 내야 한다”고 말했다.
한미는 7월 30일 미국이 상호관세를 15%로 낮추는 대신 한국은 3500억 달러의 대미 투자 펀드를 조성하는 데 합의했다. 하지만 대미 투자펀드의 투자 결정 방식과 직접투자 비중, 수익 배분 등 세부 조항을 두고 이견이 불거졌다. 이에 미국 측은 한미 정상회담 취소 가능성까지 거론하며 한국에 관세 합의문에 서명할 것을 요구했으나 한국은 이를 수용하지 않았다. 이 대통령은 기자회견에서 “(관세는) 앞으로도 한참 더 협상해야 된다”면서 “좋으면 사인해야 하는데, 이익 되지 않는 사인을 왜 하느냐. 최소한 합리적인 사인을 하도록 노력해야 된다”고 했다. 이어 “사인 못 했다고 비난하지는 마라”라고도 했다.
대통령실은 러트닉 장관의 발언이 나온 직후에도 “합리성이나 공정성을 벗어난 협상을 하지 않을 것이며 국익을 최우선으로 해서 협상해 나갈 것”이라고 했다. 미국 고위 당국자의 발언에 대통령실이 직접 입장을 내 반박한 것은 이례적이다.
이 대통령은 8일 기획재정부, 산업통상자원부 등 실무 협상단이 미 상무부 및 무역대표부(USTR) 관계자들과 가진 협상 결과를 보고받은 것으로 알려졌다. 이후 김정관 산업부 장관은 10일 방미했다. 정부 관계자는 “7월 30일 큰 틀의 관세 합의에 이어 한미 정상회담 이후 첫 실무 협의였는데 한미 간 이견이 하나도 좁혀지지 못한 것으로 안다”고 전했다.
미국이 관세 합의에 대한 압박 강도를 높인 건 반(反)이민 정책과 제조업 부흥의 충돌이 드러난 대규모 한국인 구금 사태와 무관치 않다는 분석이 나온다. 동맹국 국민에 대한 강경한 법 집행을 두고 미국 내에서도 트럼프 행정부에 대한 비판이 제기되자 최근 타결된 미일 관세 합의를 근거로 한국과 벼랑 끝 협상에 나섰다는 것.
한국인 구금 사태에 이어 관세 합의에 대한 미국의 압박이 본격화되면서 이날 정부 내부에선 반발이 나왔다. 이 대통령도 주변에 미국이 합의를 압박하는 데 대해 강도 높은 표현으로 선을 그은 것으로 알려졌다. 대통령실 관계자는 “국익에 반하는 합의는 할 수 없다”고 했다.
● 대미 투자 펀드 투자 결정 방식·수익 배분 모두 이견
대미 투자 펀드의 운용 방식을 두고 미국은 투자 대상 선정 방식, 투자 유형, 수익 배분 등에서 일본 수준의 합의를 요구하고 있는 것으로 알려졌다.
러트닉 장관은 일본의 5500억 달러(약 763조 원) 대미 투자 방식을 알래스카 액화천연가스(LNG) 프로젝트 예시를 들면서 “대통령이 승인하면 일본에 자금 요청을 보낸다. 일본이 돈을 보내오면 우리는 파이프라인을 짓는다”며 “현금 흐름(수익)이 발생하면 일본이 투자금을 회수할 때까지 미일이 50 대 50으로 수익을 나눈다. 회수한 뒤에는 미국이 수익의 90%를 가져간다”고 했다. 미일 합의문에 따르면 미국이 자체적으로 투자처를 선정하면 일본은 45일 내로 현금(달러)을 보내야 한다.
정부는 일본 수준의 합의문에는 서명하기 어렵다는 점을 강조하고 있다. 일본은 기축통화국으로 미국과 ‘통화스와프(currency swap)’를 맺고 있어 막대한 외화가 유출돼도 외환위기가 올 가능성이 낮지만 한미 통화스와프가 없는 한국은 사정이 다르다는 것. 한미 고위급 협의에선 대규모 외화 유출이 현실화됐을 때 외환위기 사태가 벌어질 수 있다는 점도 언급된 것으로 전해졌다. 앞서 김용범 대통령정책실장도 “일본은 기축통화국이고 외환 보유액도 한국의 3배”라면서 “(미국과) 통화스와프 문제 해결이 안 돼 있다. 일본은 미국과 무제한 통화스와프가 있다”고 언급한 바 있다.
이에 따라 정부는 투자처와 투자 금액 결정 과정에서 한국의 동의가 있어야 한다는 점을 요구하고 있는 것으로 알려졌다. 김 실장은 “3500억 달러 일시에 나갈 수는 없다”며 “(대미 투자펀드는) 국내에서 감내 가능한 범위로 운영될 것”이라고 말했다.
정부 내에선 미국이 관세를 부과하더라도 무리한 요구를 쉽게 수용해선 안 된다는 목소리가 나온다. 정부 관계자는 “우리도 타격이 크지만 미국도 조선업 등 제조업 부흥이 시급한 만큼 우리가 가진 무기도 분명히 있다”고 말했다.
