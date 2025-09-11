동아일보

[속보]李 “이시바 사임으로 한·일 외교 더 힘들어질 수도”

  • 동아일보

  • 입력 2025년 9월 11일 11시 54분

코멘트

글자크기 설정

이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’에서 취재진 질문을 듣고 있다. 2025.09.11 송은석 기자 silverstone@donga.com
이재명 대통령이 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견 ‘회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장’에서 취재진 질문을 듣고 있다. 2025.09.11 송은석 기자 silverstone@donga.com
이재명 대통령이 이시바 시게루 일본 총리 사임에 “(한일 외교가) 더 힘들어질 것으로 생각한다”면서 “하지만 우리는 투트랙 전략으로 협력할 건 협력하고, 따질 건 따지는 그런 방향으로 갈 것”이라고 했다.

이 대통령은 11일 취임 100일 기자간담회에서 한일 관계에 대해 “전세계 경제 질서가 재편되는 상황이기에 한일 관계에서 경제 분야에 대한 새로운 협력 툴(TOOL)이 필요하다”며 “일본, 대한민국 다 필요하고 어쩌면 동북아시아 안정에도 필요하다”고 강조했다.

이시바 총리 사임으로 불안정한 일본 정치 상황에 대해선 “(일본의) 새로운 정부가 들어서면 더 힘들 것이라고 하는데 우리도 그럴 것이라 생각한다”며 “그러나 그건 일본 내부의 문제고 우리는 일본이라는 가까운 이웃 국가 관계에 관한 것이니, 누가 될지도 몰라(미리 예단할 필요는 없다)”고 말했다.

이 대통령은 사도광산 추도식에 대해 협상했지만, 협의에 이르지 못했다고 했다. 이 대통령은 “사도 광산 문제는 이시바 총리랑 협의를 했는데, 의견 합치를 보기 어려웠고 이번에 (참석을) 포기했다” 며 “‘그거 가지고 싸우지 말자’, 협상은 계속하되. 안 가는 걸로(결정했다)”고 했다.
#이대통령#이시바 사의#한일관계#한일 외교
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0