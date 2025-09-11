파주 군부대서 훈련용 모의탄 폭발, 10명 부상

포병부대 K9 자주포 훈련중
‘폭발효과 묘사탄’ 갑자기 터져
육군, 훈련규정 준수 여부 조사
경기 파주시 육군 포병부대에서 훈련용 모의탄이 폭발하면서 10명의 장병이 부상을 당했다. 육군에 따르면 10일 오후 3시 20분 경기 파주시 적성면의 육군 1군단 예하 포병부대에서 폭발 사고가 발생했다. 이 사고로 10명의 장병(부사관 5명, 병사 5명)이 허벅지와 팔, 손 등에 화상을 입었다고 한다. 부상자들은 헬기와 앰뷸런스로 국군수도병원과 인근 병원으로 긴급 후송돼 치료를 받고 있다. 부상자 일부는 화상 정도가 심한 것으로 알려졌다. 군 관계자는 “부상자 대부분은 생명엔 지장이 없는 상태”라고 전했다.
이날 사고는 정기적으로 실시하는 K9 자주포의 ‘비사격 훈련’ 과정에서 일어났다고 한다. 당시 교육훈련지원관(상사) 통제하에 12명의 장병은 주둔지 내에서 ‘폭발효과 묘사탄’을 활용해 K9 자주포의 사격 절차를 숙달하는 훈련을 진행하고 있었다.
‘폭발효과 묘사탄’은 K9 자주포 포신에 장착한 발사효과 묘사기에 넣어서 전기 점화 방식으로 터뜨려 실제 포성과 같은 폭음과 연기를 발생하게 하는 훈련용 장비다. 가로 17.5cm, 세로 5.3cm, 무게 10g(폭음제 3g 포함)으로 묘사기에 24발을 장착하도록 돼 있다.
그런데 훈련 과정에서 폭발효과 묘사탄이 갑자기 터지면서 인명 피해가 발생했다는 것. 육군 관계자는 “묘사탄이 어떤 상황에서, 어떻게 폭발했는지 등을 포함해 정확한 사고 경위와 원인을 파악 중”이라고 말했다. 또 부대 관계자를 상대로 사고 당시 구체적인 상황과 훈련 규정 준수 여부 등도 조사하고 있는 것으로 알려졌다.
최근 2주 남짓한 기간 육군의 초·중급 간부 3명이 연이어 사망하는 사고가 발생한 데 이어 훈련 중 폭발 사고로 다수 장병이 부상하는 사고까지 터지자 군 안팎에서 우려가 커지고 있다.
안규백 국방부 장관이 5일 전군 주요지휘관 회의를 소집해 장병들의 생명을 귀하게 여겨야 한다면서 사고 예방과 대책 마련을 강조했음에도 군내 사고가 끊이지 않고 있는 것.
군 소식통은 “새로 교체된 군 수뇌부가 총기탄약 관리와 훈련 안전 등 전반적인 부대 관리에 각별한 관심을 기울여야 할 시점”이라고 지적했다.
댓글 0