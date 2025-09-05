與 ‘건진 관봉권 띠지 분실’ 추궁…檢수사관 “기억 안난다”

서영교 더불어민주당 의원이 5일 서울 여의도 국회에서 열린 법제사법위원회 검찰개혁 입법청문회에서 증인으로 출석한 수사관에게 관봉권 띠지 분실 관련 질의를 하고 있다. 2025.09.05. 뉴시스

앞서 서울남부지검은 지난해 12월 전 씨 자택을 압수수색해 확보한 관봉권의 띠지와 스티커를 분실한 것으로 지난달 뒤늦게 알려졌다. 지폐 검수 날짜 등이 적힌 띠지는 돈의 출처를 밝혀낼 단서였다.