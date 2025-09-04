中 열병식 나온 ‘LY-1’ 레이저 무기, 美 해군 헬리오스와 비교돼

중국이 전승절 열병식에서 신형 무인기와 대륙간탄도미사일(DF-61)에 이어 해상형 고출력 레이저 무기 ‘LY-1’을 처음 공개했다. 상륙함과 구축함에서 드론·항공기·대함미사일을 격추할 수 있는 차세대 무기 체계로 주목받고 있다.
■ LY-1, 어떤 무기인가…“저비용으로 대함미사일 요격 가능”
3일(현지시간) 미 군사 전문매체 더워존(The Warzone·TWZ) 등 외신은 이날 중국이 함상탑재형 고출력 레이저 무기 LY-1을 처음 공개했다고 보도했다.
LY-1은 중국 인민해방군 해군을 위해 개발된 무기 체계로, 그동안 071형 수륙양용수송함(LPD)에 탑재해 시험 운용을 해왔다는 것 외에는 알려진 정보가 거의 없었다.
이번 열병식에서도 리허설 당시에는 방수포로 가려져 탄약형 방공 무기라는 관측이 나왔지만, 본행사에서 대형 원형 렌즈와 광학 추적 장비를 드러내며 실체가 공개됐다. 차량 위에 거치된 형태였으며, 렌즈 상부에는 목표물을 식별·추적·조준할 수 있는 광학 장비가, 양옆에는 레이더와 무선 주파수 센서로 추정되는 전자기기가 배치돼 있었다.
중국은 레이저 출력, 사거리, 실전 배치 여부 등 구체적 제원은 공개하지 않았다. 다만 관영 환구시보에 출연한 전문가는 “LY-1은 충분한 동력 공간을 확보해 고출력을 구현할 수 있다”며 “무인 장비뿐 아니라 대함미사일도 낮은 비용으로 요격 가능하다”고 주장했다.
■ TWZ “트레일러 장착 주목”…미 해군 ‘헬리오스’와 비교
TWZ는 해군 전투함에 탑재되는 LY-1이 군용 트레일러 위에 올려진 부분을 주목했다. 원래 해군 전투함 탑재용으로 개발된 LY-1을 트레일러에 실어 공개한 것은 지상 방공체계로도 활용할 수 있음을 보여준다고 분석했다.
또한 LY-1의 크기와 구성상 고출력 무기 범주에 속하며, 함선을 드론·미사일 위협으로부터 방어하는 데 초점을 맞춘 무기라는 점을 강조했다. 이는 미 해군이 개발 중인 레이저 무기 ‘HELIOS(헬리오스)’와 유사하다고 평가했다.
헬리오스는 록히드마틴이 2018년 미 해군과 계약을 체결해 개발한 시스템으로, 60kW 출력의 레이저를 발사해 최대 8km 떨어진 목표물을 타격할 수 있다. 대함순항미사일 요격, 드론·소형 선박 무력화, 적 광학 센서 교란 등 다양한 기능을 수행하도록 설계됐다. 현재 알레이 버크급 구축함에 공급 예정이며, 출력은 150kW까지 증강될 계획이다.
■ 레이저 무기, 왜 각광받나
레이저 무기는 고출력 에너지를 직접 표적에 집중시켜 파괴하는 방식이다. 탄약·미사일에 비해 비용이 저렴하고, 연속적인 교전 능력을 갖춰 차세대 무기로 주목받고 있다. 한국을 비롯해 미국·영국·이스라엘 등 주요국이 막대한 비용을 투자해 개발 경쟁을 벌이고 있으며, 실전 배치를 목표로 기술 고도화를 서두르고 있다.
중국이 이번 열병식에서 LY-1을 공개한 것은 자국의 레이저 무기 기술이 이미 일정 수준에 올라 있음을 과시하고, 향후 군사 전략에서 차세대 무기 체계로 자리매김하겠다는 의지를 드러낸 것으로 풀이된다.
