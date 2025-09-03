“서방에 도전하는 中열병식…세 명의 독재자 라인업 인상적”

“서방에 도전하는 열병식”(영국 로이터) “세 명의 독재자, 인상적 라인업”(미국 CNN) “다시는 굴욕 없다는 중국의 메시지”(미국 일간 뉴욕타임스(NYT))
3일(현지 시간) 열린 중국 80주년 열병식에서 북한 중국 러시아 3국 정상이 동시에 입장하는 장면이 공개되자 주요 외신은 “역사적 장면”이라며 긴급 타전했다. 특히 서방 언론은 이번 열병식을 ‘중국의 반(反)서방 도전장’으로 평가했다. 미국 워싱턴포스트(WP)는 “중국에 대한 군사적 강압은 시도조차 말라는 미국에 대한 중국의 메시지”라고 전했다.
로이터통신은 이날 시진핑 중국 국가주석이 김정은 북한 국무위원장, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 함께 ‘서방에 도전하는’ 열병식을 개최했다고 보도했다. 로이터는 “이는 시 주석이 중국을 미국 이후의 국제 질서의 관리자로 만들려 하는 상황에서 중국의 성장하는 무력과 지정학적 영향력을 과시하려는 의도”라고 분석했다.
CNN은 세 정상이 나란히 입장하는 장면을 두고 “세 명의 독재자가 중국 수도의 심장에서 활발히 대화하며 군중을 이끄는 인상적 라인업”이라고 전했다.
영국 일간 가디언도 세 정상의 공동 등장이 “굉장히 인상적”이라고 평가하며 중국이 서방에 맞서온 국가의 정상들 앞에서 첨단 무기를 선보였다고 보도했다. 아울러 “이번 퍼레이드는 서구 주도의 세계 질서를 재편하려는 국가들에 대한 시 주석의 영향력을 과시하는 무대”라고 해석했다.
미국 뉴욕타임스(NYT)는 “시 주석의 퍼레이드는 중국이 다시는 굴욕을 당하지 않겠다는 메시지”라며 “푸틴 대통령이 참석하는 베이징의 무력 시위는 중국이 외세 압력에 저항할 만큼 강력하다는 것을 보여주기 위한 것”이라고 진단했다. 또 “이 퍼레이드는 중국이 세계의 중심 국가로 부상하는 것을 견제하려는 국가들에 대한 경고이기도 하다”며 “대만과 그 지지국들에 독립을 향한 어떤 움직임도 위험하다는 경고 성격도 있다”고 덧붙였다.
미국 워싱턴포스트(WP)는 열병식에 대해 “중국이 미국에 강력한 군사적 적대자로 인식되기를 바라는 시 주석의 강한 열망을 강조하고 있다”며 “미국에 ‘중국에 대한 군사적 강압은 불가능하니 시도조차 하지말라’는 메시지를 전달하려는 것”이라고 분석했다. BBC는 세 정상의 동시 회동은 이번이 처음이라며 “삼자 회담이 열릴지는 불투명하다. 그간은 양자 회담에 그쳤다”고 했다.
이날 중국 베이징 톈안먼 광장에서 열린 열병식에서는 시 주석과 김 위원장, 푸틴 대통령이 나란히 참석해 북-중-러 3국 밀착을 과시했다. 김 위원장과 푸틴 대통령은 기념촬영에서 시 주석 부부의 양옆에 자리했다. 이후 3국 정상은 베이징 톈안먼 망루 위에서 열병식을 함께 지켜봤다. 김 위원장은 시 주석의 왼쪽에, 푸틴 대통령은 오른쪽에 위치했다. 북-중-러 정상이 한 자리에 모인 것은 66년 만에 처음이다.
