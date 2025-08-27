동아일보

조국, ‘호남투어’ 與비판에…광주 ‘사면 요구 현수막’으로 맞대응

  • 입력 2025년 8월 27일 10시 00분

조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 공개한 현수막 모음. 페이스북 캡처
조국 조국혁신당 혁신정책연구원장이 27일 광주 지역에서 자신의 사면을 요구하며 걸려있던 현수막 사진들을 모아 온라인에 올렸다. 더불어민주당에서 사면 후 조 원장의 광폭 행보를 비판하며 우려하는 목소리가 커지고 있지만, 조 원장은 아랑곳 않는 모양새다. 앞서 조 원장은 “자숙을 하는 것이 정치인 조국의 역할은 아니라고 생각한다”고 말했다.

조 원장은 이날 페이스북을 통해 “광주 시내에 걸렸던 현수막 모음”이라는 글과 함께 현수막 이미지들을 모아 만든 사진을 게시했다. 현수막에는 ‘아따메~ 조국이 개안하게 풀어주쑈!’, ‘조국 사면, 석열무기징역이 정의다’, ‘조국 사면이 광주 정신 계승이다’ 등 조 원장의 사면을 요청하는 문구가 적혀 있다.

26일부터 2박 3일 일정으로 광주와 전남 담양, 전북 고창, 전주, 익산 등을 방문하는 ‘호남투어’ 일정을 진행하고 있는 조 원장은 민주당과 호남에서 경쟁할 뜻을 숨기지 않고 있다. 26일 KBS광주와의 인터뷰에서는 “광주 정치를 정당이 아닌 시민 중심의 정치로 바꿔야겠다”고 한 바 있다.

특히 민주당과의 관계에 대해 “전국적으로 국민의힘이 광역단체장을 차지하는 일은 막아야 한다. 이 점에서 민주당과 철저히 연합·연대하겠다”고 말하면서도 “시의원·구의원·군의원 같은 기초 단위에선 어느 정당 후보가 더 지역 친화적이고 주민 밀착적 정책을 갖췄는지 비교·경쟁해야 한다”고 강조했다.

민주당 일각의 ‘자숙’ 요구에 대해서도 “저를 위한 좋은 충고라고 생각하고 있다. 그런데 정치인으로서, 그리고 조국혁신당을 만든 주역으로서 조국혁신당을 더 활성화하고 조국혁신당의 비전과 정책을 가다듬어야 할 책무가 있다. ‘자숙’을 하는 것이 정치인 조국의 역할은 아니라고 생각한다”고 선을 그었다.

이를 바라보는 민주당에서는 조 원장 대한 비판이 커지고 있다. 조 원장 사면을 적극 주장했던 민주당 박지원 의원도 “호남에서 기초단체장과 지방의원 몇석을 확보한다고 혁신당이 민주당되는 것은 아니다”며 “신중하셔야 한다. 성급하시면 실패한다. 소탐대실하면 안 된다”고 말했다.

역시 조 원장의 사면을 요구했던 강득구 의원도 “(조 원장이) 나오자마자 개선장군인 양 ‘언제 출마하겠다’ 등 메시지를 내서 어떤 의미가 있겠느냐. 사면 이후 성찰과 자숙의 모습이 있어야 했다는 게 저와 대다수 국민의 생각“이라며 애둘러 경고했다.

다만 조 원장은 자신의 호남투어에 대해 “지금부터 지방선거 (준비)하는 거 아니다”며 “인간으로서의 행보”라고 강조하고 있다. 또 사면을 위해 애써준 분들에게 직접 감사 인사를 드리는 ‘인간적 도리’를 다하기 위해 호남을 찾는 것이라고 밝혔다.

박성진 기자 psjin@donga.com
