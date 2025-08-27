장동혁 “분당설? 관심없어”…찬탄파엔 “필요할땐 결단”

국민의힘 장동혁 신임 당 대표가 27일 일각에서 제기되고 있는 분당설에 대해 “정가에서 떠도는 이런 저런 이야기에 관심두지 않고 지금 국민의힘이 해나가야 할 일 할 것”이라고 강조했다.
이날 취임 후 첫 일정으로 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 참배한 장 대표는 “격동의 시기마다 여러 이야기들이 나오지만 전 새로운 당 대표로서 국민의힘이 하나로 뭉치고, 자유우파 시민과 연대해 이재명 정권 폭정을 막아내고, 자유대한민국을 지킬 것”이라며 이같이 말했다.
자신과 전당대회에서 경쟁했던 ‘찬탄파(윤석열 전 대통령 찬성)’ 조경태 의원이 ‘당을 통합하고 잘못을 걸러내 바른 길로 인도해야 할 대표가 갈등을 조장하고 있다’고 비판한 것 관련해서는 “일일이 대응할 필요 없다고 생각한다”고 선을 그었다.
그러면서 “그러나 만약 적절한 결단이 필요한 시점이라면 제가 할 수 있는 결단을 할 것”이라고 강조했다.
앞서 장 대표는 전날 채널A에 출연해 ‘찬탄파’ 진영을 향해 “결단을 하라”며 사실상 탈당을 요구했다. 특히 조 의원에 대해 “먼저 결단을 하시라. 우리 당에 내란 동조 세력이 있다는 말은 우리 당을 너무나 위험에 빠뜨리는 일”이라고 했다.
한동훈 전 국민의힘 대표에 대해서도 “당은 한 방향을 보고 함께 뭉쳐서 가야 된다. 물론 결정이 있기 전까지는 다양한 의견을 낼 수 있겠지만 결정이 되면 반드시 따라야 된다고 생각하고 따르지 않는 분들에 대해서는 결단을 해야 된다”고 했다.
