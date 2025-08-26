조국 “자숙하는 게 정치인 조국의 역할은 아니라고 생각”

광주 찾아 호남정치와 향후 행보 밝혀
“광역단체장 선거는 민주당과 철저히 연대
기초 단위는 지역친화 정책으로 경쟁해야”
광주를 찾은 조국혁신당 조국 혁신정책연구원장이 호남 지역정치 구상과 향후 행보 등에 대해 밝혔다.
조 원장은 26일 KBS광주와의 인터뷰에서 호남 일정 동안 어떤 메시지를 전할 생각이냐는 질문에 “광주에 와서 제가 광주시민께 드리고 싶은 메시지는 세 가지다. 즉 앞으로 제가 무엇을 할 것인가”라며 “첫 번째는 이재명 정부의 성공을 위해서 노력을 하겠다는 것, 두 번째는 이미 극우 정당이 되어버린 국민의힘과 어떻게 싸워서 영향력을 줄일 것인가, 세 번째는 광주 정치를 정당이 아닌 시민 중심의 정치로 바꿔야겠다는 것”이라고 답했다.
조국혁신당의 지방선거 전략과 관련해선 “지금 당장 구체적 전략을 말하긴 이르다”면서도 “중앙정치뿐 아니라 지역정치도 바뀌어야 한다. 풀뿌리 시민의 목소리가 온전히 반영돼야 한다”고 강조했다. 인재 영입 방향에 대해선 “광주·전남 곳곳에서 작지만 의미 있는 변화를 일으킨 사람, 정당 경력이 없더라도 새로운 각오로 뛰어들 사람을 찾고 있다”며 “제2의 노무현, 젊은 김대중 같은 인재를 발굴해 지역정치 혁신을 이끌겠다”고 말했다.
호남에서 민주당과의 관계 설정을 묻는 질문엔 “전국적으로 국민의힘이 광역단체장을 차지하는 일은 막아야 한다. 이 점에서 민주당과 철저히 연합·연대하겠다”고 밝혔다. 다만 “시의원·구의원·군의원 같은 기초 단위에선 어느 정당 후보가 더 지역 친화적이고 주민 밀착적 정책을 갖췄는지 비교·경쟁해야 한다”며 “전남 담양에서 조국혁신당 정철원 군수가 당선됐고, 군정 운영에 문제가 있다는 말을 듣지 못했다. 유권자들이 양당 후보의 자질·능력·정책을 비교해 선택해 달라”고 강조했다.
민주당 일각의 ‘자숙’ 요구에 대해서는 “저를 위한 좋은 충고라고 생각하고 있다. 그런데 정치인으로서, 그리고 조국혁신당을 만든 주역으로서 조국혁신당을 더 활성화하고 조국혁신당의 비전과 정책을 가다듬어야 할 책무가 있다. ‘자숙’을 하는 것이 정치인 조국의 역할은 아니라고 생각한다”고 선을 그었다. 그러면서 “조국이 국민의힘 좋은 일을 시키겠나? 그런 걱정, 염려하지 마시고. 극우정당 국민의힘을 심판하는 데 민주당과 조국혁신당이 힘을 합쳤으면 좋겠다”고 덧붙였다.
앞서 “내년 6월 국민의 선택을 구할 것”이라고 말했는데, 내년 6월 지방선거나 재보궐선거 중에서 어디로 출마할지 결정했느냐는 질문에는 “제가 자유를 찾은 지 10일밖에 안 됐다. 아직 그 문제를 결정할 상황은 전혀 아니다. 제가 그 말씀을 드린 건 이미 정치인의 삶을 살기로 결정했고 앞으로 그럴 것이기 때문에 내년 6월 선거를 피할 수 없다. 피하지 않는 것이 저의 의무”라고 답했다.
댓글 0