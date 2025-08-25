전한길 워싱턴에…“정상회담 계기, 尹 인권유린 알릴 것”

전 한국사 강사 전한길 씨가 25일(현지시간) 열리는 이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령 간의 한미정상회담이 열리는 미국 워싱턴DC로 출국했다고 밝혔다.
전 씨는 이날 자신의 유튜브 채널인 ‘전한길뉴스’를 통해 인천공항 라운지에서 미리 촬영한 영상을 공개하며 “이 방송을 볼 때쯤이면 아마 미국에 가는 과정이거나 도착하기 직전일 것이”라며 “내가 출국하는 사실은 부모형제도 모른다. 출국 금지 조치가 취해질 수 있어서 극비리에 출국하게 됐다”고 말했다.
그는 “이재명 대통령이 트럼프 대통령과 처음으로 한미 정상회담 하게 되는데 많이 걱정이 됐다. (이 대통령에 대한) 의전도 기존과 달랐다”면서 “지금 의제도 제대로 조율하지 못한 상태에서 정상회담이 이뤄지고 공동성명도 있을지 없을지도 모른다. 국빈 대접도 못 받고 있고 미국이 인정을 안 한다는 뜻”이라고 주장했다.
전 씨는 또 “이 대통령이 개헌을 통해 장기 집권을 노리고 독재 체제로 들어설 것이고 이 유튜브도 문을 닫게 할 것”이라며 미국에서 윤석열 전 대통령에 대한 인권 유린, 내란 특검의 부당함, 언론 탄압 등의 문제를 국제 사회에 알리기 위해 미국으로 향하는 것이라고 말했다.
또 전 씨는 이날 현지에서 라이브 방송을 진행한 뒤 워싱턴 트루스 포럼, 미주 한인 포럼 등의 행사에 참석할 예정이라고도 밝혔다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
