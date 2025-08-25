“韓日 셔틀외교 재개… DJ-오부치 선언 계승”

이재명 대통령과 이시바 시게루(石破茂) 일본 총리는 23일 정상회담을 가진 뒤 발표한 공동 언론발표문에서 “한일 관계 발전이 한미일 공조 강화로 이어지는 선순환을 만들어 나가자”고 밝혔다. 한일 정상이 정상회담 합의를 공동 문서로 발표한 것은 17년 만이다.
일본을 방문한 이 대통령은 이날 도쿄 총리관저에서 이시바 총리와 113분간 정상회담을 갖고 “한일 양국이 미래지향적이고, 상호 호혜적인 공동의 이익을 위해 함께 협력해 나가야 한다는 점에 인식을 같이했다”고 밝혔다. 두 정상은 셔틀외교 조기 재개와 미국의 관세 발효 등 새로운 경제·통상 질서에 따른 전략적 소통 강화, 수소·인공지능(AI) 등 미래산업 협력 확대 등에 합의했다.
공동 언론발표문에는 “이시바 총리는 1998년 ‘21세기 새로운 한일 파트너십’을 포함해 역사 인식에 관한 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승하고 있음을 회담에서 언급했다”는 내용이 포함됐다. 이시바 총리가 과거 식민 지배에 대한 ‘통절한 반성과 마음으로부터의 사죄’가 담긴 ‘김대중-오부치 선언’ 등을 계승하겠다는 점을 문서로 재확인한 것이다.
이 대통령은 회담에서 “오늘을 계기로 양국 정상의 셔틀 외교가 재개됐다”며 “이는 ‘민주 대한민국’의 복귀 후 한일 관계가 정상 궤도에 올랐음을 보여주는 것”이라고 말했다. 이시바 총리는 “일본이 한국 대통령 취임 후 첫 정상회담 방문지가 된 것은 수교 이후 처음”이라며 “올해 환갑을 맞은 양국 관계가 새로운 힘을 얻어서 더욱 발전해 갈 것을 기대한다”고 했다.
댓글 0