국회의장실 “우 의장, 中 전승절 행사에 공식 초청받아”

우원식 국회의장이 20일 오후 서울 여의도 국회에서 다이빙 주한중국대사와 기념촬영을 하고 있다. 뉴시스
우원식 국회의장이 오는 9월 3일 중국 베이징 천안문 광장에서 열리는 ‘전승절’ 행사에 초청받았다.

국회의장 공보수석실은 20일 우 의장과 다이빙 주한 중국대사의 접견 이후 언론 공지를 통해 ”우 의장은 내달 3일 중국 전승절 행사에 중국 정부의 공식 초청을 받았다”고 밝혔다.

우 의장은 추후 전승절 행사 참석 여부를 결정할 예정이다.

앞서 중국은 이재명 대통령의 전승절 참석 의사를 타진했다. 중국은 올해 80주년을 맞은 항일전쟁 승리를 기념하기 위해 대규모 군 열병식이 포함된 행사를 열 계획이다.

이후 여권에서는 과거 박근혜 전 대통령이 중국 전승절 70주년 행사에 참석한 이후 오히려 한중 관계가 악화 일로를 걸었던 사례를 들어 이 대통령의 중국 방문을 만류하는 의견이 강하게 제시된 것으로 알려졌다.

다만 오는 10월 경북 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에 시진핑 중국 국가주석을 초청한 정부가 중국과의 관계를 외면할 수 없는 만큼 우 의장이 대신 참석하는 방안을 유력하게 검토해 온 것으로 전해졌다.

이혜원 기자 hyewon@donga.com
