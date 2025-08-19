‘尹 속옷 버티기’ 영상 공개되나…민주당 “국민들이 알고 싶어 해”

더불어민주당이 김건희 특검(특별검사 민중기)의 체포영장 집행을 거부한 윤석열 전 대통령의 모습이 담긴 서울구치소 폐쇄회로(CC)TV 영상 공개를 추진하겠다고 밝혔다. 일명 ‘속옷 버티기’ 논란이 담긴 장면이 공개될지 관심이 쏠린다.
민주당 ‘3대 특검 종합대응 특별위원회’ 총괄위원장인 전현희 최고위원은 19일 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에서 “(영상) 자료 제출 요구는 해놓은 상태”라며 “구치소 입장은 상임위인 법제사법위원회에 의결이 있어야 공개 여부를 검토할 수 있다는 입장”이라고 말했다. 법무부도 영상 공개에 대해 원칙적으로 반대하지는 않는다는 입장이라는 게 전 최고위원의 설명이다.
같은당 김병주 의원도 이날 CBS라디오 ‘김현정의 뉴스쇼’에서 “법사위에서 의결을 하면 정식으로 (영상을) 받아볼 수 있더라”며 “그걸 받아서 법사위에서 열람이나 또는 볼 수 있지 않나 보고 있다”고 했다. 그는 “구치소 안에 있는 장면은 그냥 개인정보보호법에 해당될 수 있는데 이때는 체포 영장을 집행하는 과정은 공무 집행 과정”이라며 “충분히 공개할 수 있을 것”이라고 봤다.
현재 법사위는 민주당이 다수이고, 추미애 민주당 의원의 법사위원장으로 유력한 상황이라 의결은 어렵지 않을 것으로 보인다.
민주당 특검 종합대응 특별위원회는 11일 서울구치소를 항의 방문해 체포영장 집행 현장 영상 등의 열람을 요구했다. 하지만 구치소 측은 영상자료를 공개하지 않기로 결정했다. 이후 김현우 당시 서울구치소장은 안양교도소장으로 이동하게 됐다. 전 최고위원은 ‘새로운 구치소장이 결정하면 제출될 수 있겠다’라는 진행자 말에 “아마 긍정적으로 진행될 가능성이 있다”고 했다.
김 의원은 영상을 공개하는 게 맞다고 강조했다. 그는 “정당한 공무 집행이었기 때문에 그 과정에서 어떻게 거부했는지 이런 것들을 국민들이 알고 싶어 한다. 국민의 알 권리를 위해서라도 법치가 살아있음을 알리기 위해서라도 정확히 해야 된다”고 말했다. 그러면서 “공개가 안 된다면 법사위원들만이라도 비공개로 보고 국민들께 정확히 브리핑하는 게 최선”이라고 했다.
댓글 0