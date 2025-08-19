정청래, 청도 열차 사고에 “내가 보기엔 완벽한 인재”

더불어민주당 정청래 대표가 19일 발생한 무궁화호 근로자 사망 사건에 대해 “제가 보기엔 완벽한 인재”라며 상황 파악과 대책 마련을 긴급 지시했다고 밝혔다.
정 대표는 이날 경북 경주 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 준비 현장 점검 일정을 소화하던 도중 기자들과 만나 “발생하지 말아야 할 사고”라며 “사고가 왜 일어났는지 여당으로서 철저히 파악하겠다”고 했다. 이어 “돌아가신 분들, 부상 당하신 분들을 도울 일이 있으면 돕도록 하겠다”며 “(민주당 재난대책위원장인) 윤건영 의원에게 상황 파악을 해보고 필요한 대책을 할 수 있으면 하라고 긴급하게 지시하도록 하겠다”고 했다.
사고는 이날 오전 10시 50분경 경부선 남성현~청도 구간에서 무궁화호가 구조물 안전 점검 현장으로 이동하던 작업자 7명을 덮치면서 발생한 것으로 조사됐다. 2명은 숨졌고, 4명은 중상, 1명은 경상을 입은 것으로 파악됐다.
기관사는 완만한 곡선 구간을 빠져나가면서 선로 위에 있는 작업자들을 발견해 멈추려고 했지만 사고가 발생한 것으로 알려졌다.
소방 관계자는 현장 브리핑에서 “(작업자들이) 작업을 하러 가던 중으로 알고 있다”며 “작업자들이 도보로 이동 중인 상황에서 열차가 뒤에서 오다가 (사고가 발생한 것으로) 저희는 파악하고 있다”고 했다.
그러면서 이 관계자는 “(사고 열차가) 전기차여서 소리가, 소음이 별로 안 난다고 들었다”며 “피해자들이 그래서 인지하지 못했나 하는 추측을 하고 있다”고 했다.
국토교통부는 철도안전정책관, 철도안전감독관, 철도경찰 등을 현장에 파견해 정확한 사고 발생 원인 등을 조사 중이다.
댓글 0