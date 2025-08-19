비전향장기수 6명 “北으로 보내달라”…정부 “결정된 바 없어”

비전향장기수 안학섭(95) 씨 등 6명이 자신들을 북으로 보내달라고 정부에 공식 요청했다.
통일부 관계자는 안 씨를 비롯해 양원진(96), 박수분(94), 양희철(91), 김영식(91), 이광근(80) 씨 등으로부터 최근 북송 요청을 받았다고 18일 밝혔다.
안학섭선생송환추진단은 지난달 18일 기자회견을 열고 제네바 협약에 따라 판문점을 통해 안 씨를 송환하라고 촉구했다. 안 씨 외 5명의 비전향장기수도 회견 이후 정부에 송환을 요구했다.
정부 관계자는 “비전향장기수들의 요구를 잘 알고 있다”면서도 “송환을 추진할지는 현재로선 결정된 바 없다”고 말했다.
안 씨 측은 이달 20일 오전 10시 파주 임진각에서 출발해 판문점으로 가겠다며 정부에 대북 통보, 민통선 통과, 유엔군사령부 협의 등 이동과 송환 절차 지원을 요청했다.
안 씨는 강화도에서 태어나 6·25전쟁 때 북한군에 입대했다. 1952년 7월 강원도로 남파돼 활동하다가 1953년 4월 체포됐다. 이후 43년 동안 감옥에 있다가 1995년 8월 광복절 특사로 출소했다.
앞서 김대중 정부는 2000년 6·15 정상회담을 계기로 그해 9월 비전향장기수 63명을 송환했고 안 씨는 당시 “미군이 나갈 때까지 투쟁하겠다”며 잔류했다. 이후 현재까지 송환 사례는 없다.
